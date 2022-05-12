立委力推「房東實價登錄」設檢舉機制　內政部：恐降低出租意願

▲民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

為改善現行「租屋黑市」問題，立法院內政委員會12日排審《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正草案，朝野立委主張，應修法明定出租人有申報登錄資訊義務，並由地方政府辦理租賃爭議調解，或準用《消費者保護法》申訴、調解的規定。對此，內政部次長邱昌嶽會中態度保留，僅稱現行已有多元調解機制，且多數租賃關係都受《消保法》保障，另若推動全面租賃實價登錄，恐導致房東出租意願降低、租金上漲等問題。

本屆國會包括國民黨立委曾銘宗、吳怡玎、葉毓蘭、民進黨立委吳玉琴、台灣民眾黨團、時代力量黨團均提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修法主張，目前共有7版本草案付委。

曾銘宗今天表示，我國租賃市場長期不公開、不透明，引發世代不正義、租賃關係不對等及逃漏稅等重大社會問題，因此，他主張修法明定規範出租人負有申報登錄資訊義務，並賦予主管機關查核權，並設置檢舉及獎勵機制，此外，應訂定申報登錄義務人違法情節的罰則。

吳怡玎提出，希望修法讓支付房租的房客同樣可享「每月2.5萬扣除額」，承租人得於當年度個人綜合所得總額中以特別扣除額減除，全年每人可扣除30萬元，另建議參考國外經驗，由第三方托管「押金」，改善租屋黑市的狀況。

對於現行租屋糾紛調解機制，民眾黨立委張其祿提出，現行租屋糾紛調處機制形同虛設，且對雙方當事人沒有強制力及公信力，最終仍會對簿公堂，因此，台灣民眾黨團主張，住宅租賃的爭議處理應準用《消保法》申訴、調解的規定，才能讓房東、租客雙方有更有效的溝通；此外，修法明定包租代管有義務將轉租資訊登錄在實價登錄系統。

吳玉琴則表示，對於現行調解機制召集不易，應立法明定地方政府設「住宅租賃糾紛調解委員會」，調解書的作成和效力準用《鄉鎮市調解條例》。

時代力量立委邱顯智補充，居住正義不該只是選舉的口號，需要大家一起來努力，因此，時力黨團版本修正草案規範，增訂由各地方政府辦理租賃爭議調解；另為改善租屋黑市現況，租屋相關資訊應予登錄並公開，並規定若違反內政部「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」時，有相關裁罰法令依據。

對於朝野立委修法主張，邱昌嶽會中表示，推動全面租賃實價登錄並建立檢舉獎勵及罰則等配套「這個提案非常好」，不過考慮到目前租賃契約仍多屬「地下經濟」情況，而且是屬於債權行為，在租約雙方當事人合意時就直接發生效力，所以有很多都是房東自行出租的住宅案件，主管機關難以掌握，且未來如何稽查、作業費用成本也非常高，「會不會有降低房東出租意願、租金上漲跟市場閉鎖的問題，我們也需要慎重考量」，因此內政部傾向不予修正。

至於朝野立委主張，住宅租賃的爭議處理應準用《消費者保護法》，邱昌嶽說明，絕大多數租賃都具有消費關係，受到《消費者保護法》保障，是否有必要將租屋全部認定為消費關係仍有討論空間。

此外，對於是否支持地方政府增設「住宅租賃糾紛調解委員會」，邱昌嶽表示，目前租賃市場已經有多元調解機制，如果再增設性質相近的組織，除了考慮地方政府的人力、物力負擔，應可透過宣導善加運用現行機制。