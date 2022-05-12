　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學校公費快篩在哪？　他批教育部、衛福部踢皮球：要學生自主應變？

▲▼北市公私立國高中職，約有9成班級辦理線上教學演練，1成班級數實施實體課程。（圖／北市教育局提供）

▲校園疫情延燒，也讓快篩試劑需求量大增。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心日前宣布，學生自主防疫期滿，須快篩陰性才可上學，將提供國小至高中學生每人2劑公費快篩試劑，但立委江啟臣12日指出，自己接獲許多基層學校反映快篩不足，教育部和衛福部也未積極協調，而是推搪給地方，要地方學校和學校間自行相互支應，「形同中央部會互踢皮球，指揮混亂，無人負責！」

行政院長蘇貞昌日前裁示，由指揮中心提供教育部快篩，再轉發給各地方縣市政府教育局處。5月7日教育部又宣布新的停課措施，對於班級因有學生確診而放防疫假者，由學校提供1人1劑快篩，更表示會提供各校一定數量的快篩作為「戰備存量」，以備不時之需。

對此，江啟臣指出，事實是「生吃不夠、還想曬乾」，以自己所在的台中為例，便接獲基層學校反映，許多確診人數較多的基層學校已面臨快篩試劑不足的窘境。

江啟臣表示，基層學校委由教育局向教育部反應的結果，卻不是由教育部和衛福部積極協調，讓教育部保證補足地方基層不足的劑數，而是推搪給地方，要地方學校和學校間自行相互支應，甚至表示衛福部才是業務主導者，應該要找衛福部配給的地方衛生局「支援」，放生地方各自擠壓量能，卻不設法兌現足量供應的承諾，「形同中央部會互踢皮球，指揮混亂，無人負責！」

江啟臣指出，從改變匡列和停課標準到原先的每人2劑降為每人1劑，即可知道快篩試劑的嚴重不足，再次凸顯中央防疫的落後部署，現階段教育部發放的快篩不只猶如杯水車薪，速度更是趕不上確診人數的增加，中央說要提供公費快篩還遲不到位，讓學校、老師及學生和家長無所適從，難道最後又是要大家「自主應變」？

對於校園疫情狀況江啟臣批評，學生確診人數不斷增加，日前已突破5萬人，面對急遽飆升的確診人數，快篩不足等於是讓學校師生赤手空拳對抗病毒，日前行政院長蘇貞昌裁示，由指揮中心提供快篩，教育部負責發放各地方政府，現在學校不斷來反映快篩試劑嚴重不足，「請問院長，現在是要衛福部還是教育部負責？還是現在都是用口號防疫，說得到、做不到？」

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／戴資穎苦戰3局不敵球后山口茜！
快訊／喀麥隆重大空難！　機上乘客全數喪命
金剛「一有脾氣就不溝通」小嫻累了！　他：頻率本不同
女星罹胃癌末期！憂「只剩3到6個月生命」揭病況：害怕到呼吸困
1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了
重慶機場客機衝出跑道起火冒黑煙！　機上122人幸運逃生
快篩陽看得出Ct值！　醫曝「災難型搶救工具」是它
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

今護師節！　蔡英文指政府有3政策感謝醫護付出

快訊／國民黨團踢爆「快篩變期貨」套利手法　試劑擺路邊日曬雨淋

Google向歐盟新聞出版業者付費　林楚茵：台灣部會還在牛步

快訊／內政部次長花敬群快篩陽　昨備詢接觸多位立委

學校公費快篩在哪？　他批教育部、衛福部踢皮球：要學生自主應變？

立委力推「房東實價登錄」設檢舉機制　內政部：恐降低出租意願

北市車來速早於高雄！　黃珊珊：我們是台灣第一個落實的

游錫堃：兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實　「台灣是主權獨立國家」

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

今護師節！　蔡英文指政府有3政策感謝醫護付出

快訊／國民黨團踢爆「快篩變期貨」套利手法　試劑擺路邊日曬雨淋

Google向歐盟新聞出版業者付費　林楚茵：台灣部會還在牛步

快訊／內政部次長花敬群快篩陽　昨備詢接觸多位立委

學校公費快篩在哪？　他批教育部、衛福部踢皮球：要學生自主應變？

立委力推「房東實價登錄」設檢舉機制　內政部：恐降低出租意願

北市車來速早於高雄！　黃珊珊：我們是台灣第一個落實的

游錫堃：兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實　「台灣是主權獨立國家」

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

富邦防疫保單爭議未落幕！業務員控訴逼簽切結書　保戶怨反悔續保

居家空間總是一團亂？5大收納技巧：直立式、收納盒一致都是重點

「唾液VS戳鼻」快篩誰更準？醫一圖解答：吐口水忽略2件事恐不準

今護師節！　蔡英文指政府有3政策感謝醫護付出

楊冪撞衫小賈辣妻輸了！「她美成街拍大片」超模身材洩逆天氣場　

傳統祭典重新演繹！「古城獻藝」轉型線上直播　首見女版八家將

媳婦確診公公秒回1句話　感動喊「好到想折壽換他長命百歲」

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

政治熱門新聞

快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

柯文哲視察篩檢站　民眾喊選總統

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

柯文哲連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

快訊／蔡英文：台灣回歸正常生活關鍵時刻　民眾心理難免不安焦慮

北市車來速早於高雄！　黃珊珊：我們是台灣第一個落實的

陳時中稱「我有快篩不用排隊」　朱立倫轟：執政黨缺乏同理心

8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

快訊／柯文哲36字送暖　黃珊珊：市長，我比較擔心有沒有傳染給你

快篩陽＝確診　北市聯醫每天25門診

確診了卻沒收到居隔通知書？　常見三大問題一次看

徐巧芯：衛福部「根本在騙人」

放寬雙重國籍任公職　銓敘部：極少數國家

更多熱門

相關新聞

確診師生居家期滿快篩陽性先居家

確診師生居家期滿快篩陽性先居家

政府居家隔離「3+4」政策實施，以及「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」者快篩陽性是同確診今（12日）天上路，原先確診者在居家照護滿七天後可不用快篩就可外出，但要進行自主管理，卻傳出部分師生自主快篩後發現為陽性，到底可否到校？教育部長潘文忠指出，若師生快篩或檢查是陽性，先居家為原則，避免疫情不必要的擴散。

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

舊病和染疫搞混！台大醫：這情況長者必須快篩

舊病和染疫搞混！台大醫：這情況長者必須快篩

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

林右昌視察部基兒診快速通道

林右昌視察部基兒診快速通道

關鍵字：

新冠疫情教育部江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面