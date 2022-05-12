學校公費快篩在哪？　他批教育部、衛福部踢皮球：要學生自主應變？

▲校園疫情延燒，也讓快篩試劑需求量大增。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心日前宣布，學生自主防疫期滿，須快篩陰性才可上學，將提供國小至高中學生每人2劑公費快篩試劑，但立委江啟臣12日指出，自己接獲許多基層學校反映快篩不足，教育部和衛福部也未積極協調，而是推搪給地方，要地方學校和學校間自行相互支應，「形同中央部會互踢皮球，指揮混亂，無人負責！」

行政院長蘇貞昌日前裁示，由指揮中心提供教育部快篩，再轉發給各地方縣市政府教育局處。5月7日教育部又宣布新的停課措施，對於班級因有學生確診而放防疫假者，由學校提供1人1劑快篩，更表示會提供各校一定數量的快篩作為「戰備存量」，以備不時之需。

對此，江啟臣指出，事實是「生吃不夠、還想曬乾」，以自己所在的台中為例，便接獲基層學校反映，許多確診人數較多的基層學校已面臨快篩試劑不足的窘境。

江啟臣表示，基層學校委由教育局向教育部反應的結果，卻不是由教育部和衛福部積極協調，讓教育部保證補足地方基層不足的劑數，而是推搪給地方，要地方學校和學校間自行相互支應，甚至表示衛福部才是業務主導者，應該要找衛福部配給的地方衛生局「支援」，放生地方各自擠壓量能，卻不設法兌現足量供應的承諾，「形同中央部會互踢皮球，指揮混亂，無人負責！」

江啟臣指出，從改變匡列和停課標準到原先的每人2劑降為每人1劑，即可知道快篩試劑的嚴重不足，再次凸顯中央防疫的落後部署，現階段教育部發放的快篩不只猶如杯水車薪，速度更是趕不上確診人數的增加，中央說要提供公費快篩還遲不到位，讓學校、老師及學生和家長無所適從，難道最後又是要大家「自主應變」？

對於校園疫情狀況江啟臣批評，學生確診人數不斷增加，日前已突破5萬人，面對急遽飆升的確診人數，快篩不足等於是讓學校師生赤手空拳對抗病毒，日前行政院長蘇貞昌裁示，由指揮中心提供快篩，教育部負責發放各地方政府，現在學校不斷來反映快篩試劑嚴重不足，「請問院長，現在是要衛福部還是教育部負責？還是現在都是用口號防疫，說得到、做不到？」