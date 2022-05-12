快篩陽看得出Ct值！醫曝「 災難型疫情基層搶救工具」是它

▲醫療量能快被癱瘓，黃軒認為，快篩是搶救基層的工具。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

3類人快篩陽性＝確診今（12）上路！胸腔暨重症專科醫師黃軒將快篩譽為「災難型疫情下，基層搶救工具」。研究人員發現，在疫情爆炸時刻，只要快篩呈現陽性，即代表Ct值約低於25，具有高度傳染力。醫師指出，台灣現在進入「救重免死」的關鍵時刻，而不是被動的防堵關閉限制而已。

黃軒醫師今日在粉專先解釋Ct值（循環數閾值）的由來，並舉例如Ct值＝20，代表病毒基因被放大了2的20次方，Ct值越低、代表病毒濃度越高，「也就是說你只是放大10次，就可以偵測到病毒，比放大20次後，偵測出病毒更加濃密的病毒量了！」但Ct值是PCR才能取得的報告。

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黃軒直呼，一般人做好快篩就可以了，因為科學家們研究，只要是大爆發，災難型的疫情可「以篩代檢」，因為研究人員發現，針對Omicron病毒，當你快篩呈陽性反應時，代表病毒Ct值低於25，屬於具有高度傳染性的階段；陰性反應預測的Ct值則已超過25，已下跌到中低量的病毒量，傳播力下降至中低階段了。

▲在疫情炸裂時期，以篩代檢是必須的。（示意圖／記者林悅攝）

黃軒接著引述美國於去年3～4月針對678名住院患者進行調查，將Ct值大小分為「高病毒量、低Ct值（＜25）」、「低病毒量、高Ct值（＞30）」相比，發現低Ct值患者萬一住院恐高重症插管，甚至高死亡率。而在災難時刻必須快速篩出重症病例危險族群，並在5天內給予抗病毒藥物，以免釀重症死亡。

黃軒認為，災難型疫情，必須做的就是減災工作，而快篩是最基層的救災工具。目前「救重免死」是最關鍵時刻，而非看今日增加多少確診者。面對Omicron有99.7%為無症狀/輕症，只要身體健康沒有危險因子存在，即使染疫有99%不會重症。 但若仍維持抽菸、喝酒、熬夜習慣不改，慢性病未獲控制，也沒打滿疫苗，這時染疫可能會掉出99.7%匡列內。

「有沒有看到，近期大部分因Omicron死亡的，都會是那些高風險族群。」黃軒說。現在台灣已進入主動出擊「救重免死」，而非被動的「防堵關閉」限制，必須化被動為主動，全民一起進入救災行列，才是重中之重。