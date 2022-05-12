韓製唾液快篩「三大通路」都有賣！價格、販售門市一次看

▲福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組。（圖／翻攝自YouTube／michael hung）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠疫情升溫，使用快篩機會大增，如果不喜歡「戳鼻子」的不舒服感，現在有部分通路已經開賣韓國製的福吉美（Gmate）唾液快篩，《ETtoday新聞雲》也為您整理出各通路的販售時間、地點、價格，不過實際情形仍依各通路、各門市公告為準。

【杏一健康生活館】

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►販售時間：今日各門市同步開賣，時間依各門市公告為主

各門市資訊請點此

►販售價格：每份1入，售價175元

►販售限制：每人限購2份（每間門市限量100份）

►備註：開賣前1小時可排隊，開放前5分鐘發放號碼牌

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▲杏一販售資訊。（圖／翻攝自Facebook／杏一健康生活館）

【佑全保健藥妝＆健康人生藥局】

►販售時間：昨（11日）晚已陸續到貨，到貨即開賣

各門市資訊請點此

►販售價格：每份1入，售價175元

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【丁丁藥局】

►販售時間：無統一販售時間，各門市到貨即開賣，請致電各門市

各門市資訊請點此



►販售價格：每份1入，售價175元

►販售限制：每人限購2份

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▲丁丁販售資訊。（圖／翻攝自Facebook／丁丁藥局）

新冠疫情升溫，使用快篩機會大增，但現行篩檢方式都是經鼻咽、鼻腔採檢，由於戳鼻子的過程讓不少民眾感到不舒服，因此食品藥物管理署4月29日也更新專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單，新增韓國製的「福吉美」唾液快篩試劑，此也是國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩。

根據檢附資料顯示，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上，有達到標準。