▲屏東縣政府調查牡丹灣聚餐 。（圖／資料照、民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院南部聯合服務中心前執行長陳政聞，去年7月間被爆料違反「餐廳禁止內用」、「室內5人」等防疫規定，疑與10名以上客人自行煮麻辣火鍋、飲酒，最後遭屏縣府開罰並請辭黯然下台；陳政聞等6人對此不服，向衛福部提起訴願，衛福部訴願委員會以裁定處分前未讓處分人陳述意見等理由，將原處分撤銷，免罰10萬元。消息傳出，讓網友氣炸。

屏縣府表示，該案當時包括陳政聞在內有15人被裁罰10萬元，其中9人接獲處分書後已繳交10萬元罰金，陳政聞等6人不服處分，提起訴願後原處分被撤銷，10萬元就免罰。

「牡丹灣高檔Villa火鍋趴群聚」發生在2021年7月13日，當時陳政聞在13日「微解封」當日，被爆料違反「餐廳禁止內用」、「室內5人」 等防疫規定，甚至疑似與10名以上客人自行煮麻辣火鍋、飲酒，陳政聞當時澄清表示僅住宿未聚餐，屏縣府獲報進行調查，最後在場15人在7月19日都被依當時「傳染病防治法」違反室內5人以上集會，開罰10萬元。

案發後，陳政聞受訪就曾表示，「一定會陳述意見，捍衛自身清白，並強調和家人當晚在民宿一樓另一處獨立空間吃晚餐，絕對沒參加火鍋趴，是一趟單純的家庭旅遊，沒有不可告人之事」。但陳仍向上級請辭。

事後，陳政聞加上在場5人，向衛福部提出訴願，認為「當晚用餐之包廂位於2樓樓梯口旁，該獨立包廂與2樓餐廳開放空間完全隔絕，出入均有佩戴口罩，未與其他人接觸，共同用餐者僅4人，並無參與室內5人以上聚會。原處分未具體指摘訴願人何時何地之行為成立室內5人聚會，未明確指明認定訴願人違規之具體事實、所採證據資料為何；舉發通知書上亦未有訴願人簽名，且未於裁處前給予訴願人陳述意見之機會，請求撤銷原處分。」

衛福部訴願審議委員會經調查，認為陳政聞所處餐廳，是業者開放餐廳供入住旅客用餐，而無從證明陳與其他旅客一同用餐或使用該場所進行5人以上聚會，且陳訴願當時僅4人於獨立包廂內用餐，未達5人室內聚會，縣府相關事證不足尚有待釐清，卻予以裁罰不無率斷，今年3月要求原處分撤銷，由屏縣府於2個月內另為適法處理。

縣府表示，該案違反傳染病防治法事件提起訴願案，對於訴願會之決定，縣府予以尊重，並針對訴願決定內容重新調查事證，認應撤銷原處分，不予處罰。但仍呼籲民眾，務必遵守相關防疫規範，保護自己及他人！