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他曬1小時太陽排隊買快篩　大嬸1舉動「解壓縮」引眾怒

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情持續延燒，除了藥局之外，超商、超市等實體通路也陸續開賣快篩試劑。一名網友在臉書PO文抱怨，附近的藥局公費快篩下午2點才開始賣，大家會提早1個小時去排隊，卻有一群大嬸無視頂著大太陽排隊的人，一邊聊天一邊默默插入隊伍中，被其他人一直盯著看還刻意大聲說，「我們有請人占位，不算插隊」，讓他超級傻眼。

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲快篩實名制上路後，不少藥局外面常常可見排隊人潮。（資料照／記者林敬旻攝）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，附近的藥局下午2點才開始賣公費快篩，大約提前1個小時去排隊就能買到，10日下午1點左右去排隊時，因為太陽很大，大家都躲在樹蔭底下，但還是很有默契排成一列，等到接近2點的時候，隊伍漸漸越來越長，接著藥局人員出來請大家從藥局門口開始依序排下去，清點人數順便告知注意事項。

原PO接著說，就在這個時候，突然出現好幾名大嬸從遠處走過來，然後開始跟隊伍中的一名大嬸聊天，聊著聊著就默默插入隊伍之中，很明顯就是插隊，其他人也一直盯著她們看，她們卻一副什麼事情都沒有發生的樣子，最後還刻意大聲說，「我們有請人占位，不算插隊」，雖然自己是排在大嬸們前面，但當下還是感到很傻眼，「真的有夠不要臉，大家冒著大太陽辛苦排隊算三小。」

其他網友看完文章也紛紛留言感嘆，「我那天排隊也遇到一個聊著聊著就移形換位進來了」、「我家藥局也遇過這樣的，直接不讓他拿」、「就像解壓縮一樣」、「這種的我都特愛跟她們吵」、「最討厭解壓縮」；也有熱心網友建議，若不想排隊，可以透過實名制快篩試劑地圖查詢，確認藥局有存貨再出門去買，「我看著訊息顯示去找，根本不用排隊」。

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲自12日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象若快篩陽性，經醫師遠距或視訊診療認定後可視同確診。（示意圖／記者劉維榛攝）

其實除了藥局之外，還有8大通路可以買到快篩，本站曾報導《今天有到貨！8大通路買得到「家用快篩」　販售數量、門市先掌握》，由政府提供之「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」自9日起於疫情較為嚴峻的北北基桃提供販售，每劑售價180元，每店限量50劑，每人限購1劑，每日售完為止。

另外，因應國人對快篩需求日增，指揮中心也宣布，6月30日前開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入1次。食藥署長吳秀梅也提醒，輸入自用快篩不得轉賣，否則非醫療器材商販賣醫療器材，可處3萬至100萬元罰鍰。

▼若快篩陽性，民眾線上看診前要先準備4件事。（圖／指揮中心提供）

▲▼快篩陽線上線上看診前準備事項。（圖／指揮中心提供）

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