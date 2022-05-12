恐怖畫面曝！後車失控猛撞　自小客卡電桿成廢鐵...駕駛受困

▲何男車輛遭撞後翻覆，卡在電桿及水溝之間。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

彰化市11日深夜發生一起交通意外，劉姓男子開車行經彰南路4段時，疑油門失控，追撞同向車道的一輛白色轎車，撞擊力道猛烈，造成白色轎車立刻翻覆，隨後撞斷路旁號誌箱、再向前滑行，卡在電桿及水溝之間。車禍導致白車毀損嚴重，車頭支離破碎近乎全毀，駕駛何男受困車內，幸經警消救出後，僅頭部輕傷，送往彰基醫院治療後無大礙。

警方調查，劉姓男子昨晚11時30分，駕駛自小客沿彰南路4段往芬園鄉方向行駛於內側車道時，疑似油門失控，追撞同向車道由何姓男子駕駛的自小客，造成何男車輛翻覆。

2車發生撞擊後，疑因撞擊力道甚大，已翻覆的何男車輛繼續向前滑行，先是擦撞商家招牌，又撞爛號誌箱，最後撞上路旁電桿，卡在電桿及水溝之間。何男車輛嚴重毀損變形，幾乎全毀，何男也受困駕駛座，警消獲報趕赴現場救援，協助何男脫困後，發現何男頭部有多處外傷，由救護人員送往彰基醫院治療後，已無大礙。

▲何男車輛毀損嚴重。（圖／記者白珈陽翻攝）

至於肇事的劉男則無受傷，但車輛也前保桿斷裂、多處刮凹傷、車體變形，受損不輕。雙方駕駛經酒測無酒精反應，詳細肇事原因，由交大進一步調查。