快訊／國道追撞！擺警示牌慘遭撞斷雙腿　娃兒狂哭民眾安撫

記者黃孟珍、黃資真／苗栗報導
國道1號苗栗縣頭屋北上路段下午1點多發生3部車輛追撞意外，釀成至少3人受傷。原先2台轎車發生碰撞後，駕駛下車準備擺放故障警示牌，後方突然有輛小貨車閃避不及，直接衝撞，其中1人受困車內，目前已救出緊急送醫。一旁路過駕駛發現現場有名小女孩受到驚嚇哭個不停，特地停車抱起來安撫情緒。至於肇事原因還有待警方調查釐清。
▲▼國1北上頭屋北上路段發生3車嚴重追撞意外。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）
▲一旁路過駕駛見小女孩驚嚇不已，刻意停車將其抱起安撫情緒。
記者黃孟珍、黃資真／苗栗報導
國道1號苗栗縣頭屋北上路段下午1點多發生3部車輛追撞意外，釀成至少3人受傷。原先2台轎車發生碰撞後，駕駛下車準備擺放故障警示牌，後方突然有輛小貨車閃避不及，直接衝撞，其中1人受困車內，目前已救出緊急送醫。一旁路過駕駛發現現場有名小女孩受到驚嚇哭個不停，特地停車抱起來安撫情緒。至於肇事原因還有待警方調查釐清。
▲▼國1北上頭屋北上路段發生3車嚴重追撞意外。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）
▲一旁路過駕駛見小女孩驚嚇不已，刻意停車將其抱起安撫情緒。
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