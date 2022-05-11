吃喜酒「親友50人收罰單」　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速

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顏氏牧場吃喜酒「親友50人收罰單」　麥拉倫中鏢！4小時噴324張超速

▲超速的車輛中不乏上千萬元的麥拉倫名車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲超速違規中有千萬元的麥拉倫名車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

139縣道彰化環山路段蜿蜒長達4公里長，尤其20K處更是被外界封上「死亡彎道」，經常因為競速壓車發生不少車禍事故，自限速40公里後，車禍事故大幅減少，最近卻傳出3月間有外縣市親友團開著名車到顏氏牧場吃喜酒，開車離去後，已有大約50人陸續收到罰單，依據警方資料顯示，光是當天下午共取締324件違規超速。

▲超速的車輛中不乏上千萬元的麥拉倫名車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲超速的車輛都是名車。

喜宴當天從下午1時許開始進行，依據警方統計資料顯示，取締該路段超速的罰單，自小客車206件、機車118件，分析時段顯示，下午1時-2時55件、2時- 3時95件、4時-5時47件、5時以後有29件，總共取締324件，不排除當時親友團也在列。警方研判前往顏氏牧場吃喜宴的外縣市親友團，有可能對該路段限速不熟悉，油門一踩就被開罰。

▲超速的車輛中不乏上千萬元的麥拉倫名車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲超速的賓士車。

依據彰警統計資料顯示去(2021)年發生3起死亡車禍，彰警取締15,000件交通違規，去年底製作嗶嗶哥員警「人形立牌」加入站崗，補齊39支防撞桿，還設置紐澤西護欄，更不定時派員警在彎道附近兩側定點站崗，實施測照取締勤務，至今年3月車禍發生件數由21件大減為9件，車禍發生率已大大降低近60%。

▲超速的車輛中不乏上千萬元的麥拉倫名車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲超速的積架名車。

警察局長吳坤旭指出，彰化縣縣道139線蜿蜒在八卦山稜線上，沿途景觀優美，經常吸引許多汽機車成群結隊到此一遊，也成為中部地區著名景觀道路，特別呼籲用路人，此措施用意在提醒車友，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速行駛及壓車行為，才能確保行車安全。

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