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社會 社會焦點 保障人權

原本明天結婚…台中準新娘遭撞仍開不了口　男友想圓她心願卻卡關

記者許權毅／台中報導

台中龍井準新娘騎士6月初遭移工撞傷昏迷，家屬今（22）日透露陳女整體狀況好轉，傷口都已手術完拆線，目前叫她能夠有反應，但是沒辦法開口回答。原本23日生日當天要結婚，男友本想照陳女心願在當天登記，但公證需要本人到場無法完成，家人們說早就把男友當自己人，安慰男友「等她好，不趕沒關係」。

▲▼台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）

▲原本陳女男友想按照計畫23日登記，但公證需要本人到場，因而放棄。（圖／家屬提供）

陳女家屬說，多處骨折都已經開刀拆線了，整體狀況有明顯好轉，但陳女可能「太痛了」，叫她的名字雖然會有反應，但還不太會互動，加上嘴部有固定，沒辦法張口對談，算是處在半昏迷狀態，因為還住在加護病房，依舊只有每天10分鐘可以視訊，家人都把握時間，跟她說說話。

陳女原本23日要跟交往多年的男友公證，當天還是陳女的生日，男友原本想完成陳女的心願，依舊在當天去登記，不過因為公證需要本人到場無法代理，家人則安慰男友「沒關係，不用趕」，也說因為早就把他當家人，兩人婚事待陳女康復後再舉行。

▲▼台中移工撞傷準新娘騎士，11日最後2移工遭逮。（圖／記者許權毅攝）

▲最後2名逃逸移工11日在彰化芳苑遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）

回顧本案，陳姓女騎士本月2日下午5時許，行經台中龍井中華路三段時，遭24歲阮姓移工開車載著其他5名非法逃逸移工闖紅燈撞上，撞擊力道之大，陳女多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷，事發當時移工當場「徒步落跑」，4人在當天遭逮捕，另外2人逃至彰化芳苑移工宿舍，在同鄉友人勸說下投案。

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