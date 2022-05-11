24歲男每天嗑4杯奶茶「身體恐怖下場」曝光！ICU搶救7天救回一命

▲一天4杯奶茶起步，男生把自己「喝」進了ICU。（圖／翻攝自柳報傳媒）

記者鄭思楠／綜合報導

許多人愛喝手搖飲，一天一兩杯奶茶是家常便飯。 然而近日，廣西柳州市一24歲男生小覃（化名）因每天習慣喝4杯奶茶，慘罹患一身「老年病」，全身多器官損害，住進醫院ICU差點丟命。

據《柳報傳媒》報導，5月3日，小覃因出現不明原因的腹痛、噁心嘔吐，在母親陪同下來到廣西腦科醫院就診。接診的消化內分泌科醫生對小覃進行血液化驗檢查，檢查結果讓醫生大吃一驚。

採集小覃的手指血測量血糖時，血糖值已高出儀器可檢測範圍。醫生轉而採集小覃的靜脈血測量血糖，已超出正常值4倍有餘。此外，體內抽出的血液也變「牛奶」狀，代表他還患有嚴重的高血脂症。

接診醫生診斷小覃患有糖尿病酮症酸中毒、急性腎損傷、高鉀血症、高血壓、高尿酸、脂肪肝、心律失常、急性胰腺炎等一系列危及生命的疾病，並立即將其轉入ICU病房。

重症監護病區副主任、副主任醫師朗恆亮心中也暗自吃驚，「從醫19年多，還是第一次遇到這麼年輕就患上這麼多『老年病』的患者。24歲的男生，怎麼就患上了60多歲的人才有的病？」朗恆亮一問才知，都是奶茶惹的禍。

小覃是奶茶的「重度愛好者」，2020年在深圳打工時，每天至少要喝4杯奶茶，有時甚至每天要喝上6杯才算滿足。雖然自己的體型以肉眼可見的速度變胖，但他不以為意。

2021年，小覃回到柳州工作生活，「一天4杯奶茶起步」的習慣依舊沒有改變。直至今年4月底，小覃陸續出現腹痛、噁心、嘔吐等不適症狀。起初，小覃和家人猜測出現這些不適症狀或許只是因為誤食了不乾淨的食物，沒想到，竟是長期過量飲用奶茶等含糖飲料，讓24歲的小覃患上了一身「老年病」並出現多器官損害。

經過近一週的治療，小覃終於脫離生命危險，目前血糖、電解質、腎功能指標和尿量均恢復正常。朗恆亮提醒，炎夏將至，「奶茶愛好者」切不可貪杯。長期大量攝入奶茶等含糖飲料會導致人體器官處於超負荷狀態，引發各種急慢性疾病，讓健康亮起紅燈。