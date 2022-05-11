3米高屋頂摔地「骨盆骨折」險死　3D列印技術助骨盆固定復位

▲骨科醫師林昱成依據病人的斷層掃描使用3D列印技術，模擬出病人的骨盆做術前規劃。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

55歲陳姓男子3月在工作時，不慎踩空從3米高的屋頂跌落地面、下腹及左大腿劇痛，緊急送至南投醫院，經檢查發現其左邊骨盆骨折、範圍擴及薦椎及腰椎，合併大量出血，若未妥善處理可能危及生命，在醫療團隊進行動脈血管栓塞及骨盆復位固定術後，患者已順利出院。

南投醫院骨科醫師林昱成指出，高處墜落或車禍導致的骨盆骨折，屬於高能量的創傷，易併發大量出血及全身多處臟器的損傷，致死率高；而骨盆是環型結構，當骨盆環有2處以上骨折，就會造成結構明顯的不穩定，導致嚴重疼痛及失能，需進行復位固定手術治療，複雜的骨盆骨折可運用3D列印技術，在手術前先模擬出病人的骨盆，做好術前規劃、減少手術時間，傷口也能更微創、後續復健恢復較快。

▲▼患者術前、術後X光影像，黃圈為骨盆骨折處。（圖／衛福部南投醫院提供）

林昱成指出，陳男於入院時先使用骨盆固定帶固定，並緊急安排動脈血管栓塞術，約1週後再進行階段性手術，包含2部分：先以平躺姿勢做恥骨聯合的復位固定術，再以趴躺姿勢做薦椎骨折固定，以及骨盆至腰椎的骨釘固定術。

陳男於術後疼痛改善，可以正常翻身坐起，透過拐杖的使用可以下床行走，術後1週出院，接續復健，未來待骨折完全癒合即可正常行走，恢復原本生活品質。