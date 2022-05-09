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社會 社會焦點 保障人權

台大24歲研究生八仙山墜谷亡　雙親悲痛認屍：為何不派直升機

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡男父親（黃衣者）、母親（藍衣者）今日至東勢殯儀館配合檢方相驗。（圖／民眾提供）

記者哈勇嘎奧、白珈陽／台中報導

台灣大學蔡姓研究生8日與台大登山社員，至台中八仙山十文溪溯溪，不慎跌落20米深邊坡、落入溪中，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。蔡男父母昨晚聞訊從台南趕赴台中，今日配合檢察官相驗時，蔡母趴在友人身上泣不成聲。蔡男父母也質疑為何救難人員未在第一時間派遣直升機救援，錯失救援良機，但救難人員坦言，直升機出動須依天候、地形而定，不是說飛就飛。

警方調查，24歲蔡男等1行10人是台灣大學登山社學生，團員中有大學生也有研究生，蔡為研究生，眾人7日上午自八仙山國家森林遊樂區購票進入，先溯溪到山上紮營，8日上午再溯溪下山，未料途中發生意外，於佳保溪與十文溪匯流處跌落20公尺深處。

據悉，蔡男事發前疑想抄近路，高繞爬上溪谷峭壁而行，才不慎摔落，墜落溪谷後，同行友人立即將其拉起並進行心肺復甦術，救難人員獲報火速趕往現場，但蔡男已雙腳發白，明顯無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。

蔡男父母昨晚得知噩耗，立即從台南北上台中，蔡男的妹妹則留在台南。9日檢察官率法醫至東勢殯儀館相驗，蔡母見到兒子遺體後，趴在友人身上哭泣。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡男父母昨晚得知噩耗，立即從台南北上台中。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，蔡男父母質疑，為何消防救難人員第一時間沒有即時派直升機救援，導致錯失救援黃金時間？救難人員坦言，直升機能否出動救援，須依照當時的天候狀況以及地形決定，並不是說飛就飛。

檢方相驗初步結果，為蔡男係因外傷性休克、頭部外傷出血，導致死亡，詳細死因須送法醫研究所鑑定。

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