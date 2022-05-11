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學南丁格爾「燒到日換2件內褲」　醫護嘆前線慘況：我們在求救了

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲醫療量能已是緊繃狀態。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情狂燒，醫療量能也隨之變得緊繃，新冠肺炎對醫護界的影響也漸漸走入大眾視野，就有一名醫護網友近日發文感嘆，疫情期間，每天都要穿兔寶寶裝、吃飯不固定也沒時間上廁所，兩年來燃燒到每天內褲換2件，然而一切的辛勞，只是照亮了指揮官陳時中一句簡單的「撐過就好了」。

這位網友在Dcard上發文嘆道，「以前的我，還沒有意識到Covid19對於醫護界影響，直到現在台灣陷入每日上千上萬例以後，才後知後覺地意識到這一切」。原PO表示，從沒渴望過一句謝謝和辛苦了，只希望民眾在身體不舒服時也能將心比心，「我們不是人嗎？更何況比任何人都更靠近病毒」。

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原PO提到，疫情開始後，每天都要穿兔寶寶裝（防護衣），吃飯不固定也沒時間上廁所，「每次在悶熱環境下呆2～3小時，那到後來是真的會悶到快昏倒你知道嗎？說好的1：5護病比呢？多少人是一次顧十床，沒有珍惜醫護人員就算了，薪資津貼也遠小於我們的付出。」

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲社區篩檢站經常能見等待PCR採檢的民眾大排長龍。（圖／記者湯興漢攝）

原PO說，從以前到現在，學校傳授的南丁格爾精神，就是要燃燒自己、照亮別人，「我在這兩年是真的燃燒到每天內褲換兩件，照亮了指揮官一句簡單帶過的『撐過就好了』，多少醫護人員已經在喊救援了，看到了嗎？」

原PO無奈表示，醫護也有家人、愛人，這幾天看到政府政策一直在放鬆、確診人數不停上升，各大醫院開始徵收確診紅區，大家都累的跟狗一樣，然而外面的人仍舊繼續吃喝玩樂，醫護卻被說禁止群聚，「所以現在台灣只有醫護人員要做好防疫，因為要顧確診的人是嗎？」他在文章最後也談到，不渴望任何人替醫護發聲，「但這次，我們真的在求救了，請大家分享出去，渴望讓更多的人看到吧，拜託了，好好愛護醫院的每一位員工，請各位為我們醫護人員加油打氣。」

文章掀起熱議，更釣出不少同為醫護的網友訴苦，「檢驗科也快掛了⋯⋯檢體多到做不完就算了，還要一直被病人問報告怎麼還沒出來，以為檢體進去報告就馬上出來嗎？」「急診1：50，不要等到真的傷亡才來體諒」、「我去年逃走了⋯⋯看到前同事們還在泥沼真的很心疼，也完全不會想回去醫護界」、「燃燒自己⋯⋯當我們自焚嗎」、「前陣子狂出狂入每天像地獄，進來又老又病又沒陪病者，後來我確診了很有罪惡感，但我的同事們都在羨慕我」。

▲▼原PO的文章釣出不少同為醫護的網友訴苦。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO的文章釣出不少同為醫護的網友訴苦。（圖／翻攝自Dcard）

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