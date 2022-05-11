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百貨首例　宏匯廣場發「疫情慰問金」　基層員工多領10萬元

▲宏匯廣場,疫情慰問金。（圖／業者提供）

▲宏匯廣場創百貨先例，發給所有同仁疫情慰問金。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期疫情嚴峻，每月確診飆破數萬人，疫情最嚴重的雙北更是每日確診破萬名，百貨母親節檔期逛街人潮減，服務人員同時也要面臨疫情第一線，宏匯廣場近期發布聲明，表示將發放旗下超過170名員工「疫情慰問金」，所有員工都有得領，第一線基層員工的慰問金更多達2、3個月，最多可領到10萬元，創下百貨首例。

台灣走向與病毒共存，每日確診數持續往上飆升，指揮官陳時中仍表示「高峰期未到」，目前確診不但要面臨隔離7天，同住家人也會被匡列，新莊宏匯廣場宣布，將發送疫情慰問金給所有同仁，第一線基層員工，每人加發2至3個月以上的月薪；經、副理級主管則是加發0.5至1個月左右的薪資，到職未滿1年的同仁依比例發放，總發放金額1300萬元，為董事長許崑泰授意。

業者表示，宏匯廣場為鼓勵全體同仁施打疫苗，提供有薪疫苗接種假，商場全體同仁二劑疫苗施打率已達99.4%，三劑施打率82.9%，感謝同仁們在疫情嚴峻期間依然堅守崗位，期盼創造幸福的工作環境、共同齊心渡過疫情，此波慰問金本週五就會發放到員工薪資帳戶內。

▲▼遠東SOGO高雄店。（圖／翻攝自官網）

▲SOGO也祭出電子商品券，鼓勵員工踴躍施打疫苗，此為高雄店。（圖／業者提供）

去年新光三越也曾為全台15家分店、共超過22,000名員工投保疫苗險，遠東SOGO也對內針對員工施打疫苗祭出實質獎勵措施，施打完疫苗第一劑後發電子商品券1,000元；施打完第二劑再發給電子商品券500元；打第三劑再給電子商品券1,000元，SOGO表示，目前員工第三劑疫苗接種率已經超過9成。

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