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「獸醫痛心用了不該用的藥」！　農委會宣布犬貓緊急用藥簡化取得

▲▼貴賓犬。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲表示，此次專家會議是針對犬貓用藥討論。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

立委高嘉瑜日前質疑獸醫違法用藥，遭不少飼主及獸醫師圍剿炎上，此議題因此引起不少人關注，農委會今（5日）下午召開「獸醫師取得診療犬貓用藥精進措施」記者會，經專家會議討論，已達成簡化專案申請自國外輸入藥品、人用藥品轉供動物使用等3共識。

農委會提到，昨天邀集國內5所獸醫學院（系）、獸醫師團體及動物用藥品商業團體等各界專家，共同商討獸醫診療機構取得診治犬貓及非經濟動物疾病所需用藥取得方式精進及簡化程序事宜。陳吉仲表示，這次重點是「寵貓用藥」取得精進措施，而非經濟動物用藥，其中，從國外專案申請，以前附件有4項要求不能少，但要花很多時間，現在刪除可省下這些時間。

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▲▼犬貓用藥精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼農委會表示，目前已建立5項取得藥品方式。（圖／農委會提供，下同）

▲▼犬貓用藥精進措施。（圖／農委會提供）

陳吉仲說明，已研議3大共識，包括簡化犬貓及非經濟動物用藥品檢驗登記事宜、簡化專案申請自國外輸入之動物用藥品，和人用藥品轉供動物使用。陳吉仲說，尤其會讓獸醫師公會統籌申請輸入，幫不熟悉的動醫院取得所需藥品，醫院也能向獸醫公會申請，加速拿到相關藥品，保證第一線執行時，能在最快時間內拿到藥，和簡化「寵物緊急需用人藥治療平台」等多項流程。

獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，就診的這段期間，要找藥物救毛小孩是想盡了腦筋，以前法規不健全，很多人的毛小孩因此離開，對「獸醫界來說要用藥，是心中的痛，也知道用了不該用的藥，違規的藥，但為了救毛小孩也是就用下去。」不過，看到農委會很努力想解決問題，對獸醫師公會是不錯的解決方式，且看得到短、中、長期規劃，如疾病發生一刻都不能等，但有了相關機制，公會便可儲備藥物，是獸醫師和毛小孩的福氣。

▲▼犬貓用藥精進措施。（圖／農委會提供）

▲▼犬貓用藥精進及簡化措施。

▲▼犬貓用藥精進措施。（圖／農委會提供）

台灣大學獸醫專業學院院長張芳嘉指出，專業獸醫師做治療手上武器少，用藥有很多限制，專案申請簡化後，第一線獸醫師很快拿到藥物，可緊急提供。防檢局局長杜文珍補充，現在第一線所使用的人用藥品有593項，合法經衛福部同意，未來看現場有何需求及碰到怎樣的疾病，都會盡快協商申請。

陳吉仲重申，今是針對「犬貓」非經濟動物用藥，辦法訂出後，未來會視實際需要，也會考慮特寵等非犬貓部分。

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