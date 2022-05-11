「便利店」懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班　網一看腿軟

▲湖南岳陽最不便利的便利店。（圖／翻攝自大象新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南岳陽一家「掛」在懸崖絕壁之上、距地面垂直高度百餘公尺的便利店，近日在網路爆紅，被封為「最不便利的便利店」。網友驚呆看後稱，「買瓶水也要靠飛簷走壁嗎？」、「這裡有店老闆嗎？每天怎麼上班」、「真好奇這個是怎麼建成的」。

綜合陸媒報導，這家便利店位於湖南岳陽平江縣石牛寨旅遊區，面積約2平方米（約0.6坪），僅能容納一人，由鋼條支撐著一排木板搭建而成，下方則是深約120公尺的懸崖。

遠遠望去，這座木房子就像高樓牆上的冷氣機一樣。便利店建造於2017年，並在次年4月底開業，是依托於鐵索攀岩的懸崖體驗項目。它本身為輕質建築，經過專家評估不會破壞原有的山體結構，下方設有一個小平台，可以防止物品掉落傷人，內部設有安全手扣等裝置，以此保證設施的穩定牢固。工作人員表示，下雨天不對外開放，便利店的「安全系數」還是很高的。

開設便利店旨在為攀山的遊客提供物資補給，例如水、能量飲料、麵包、巧克力等，讓他們能休整片刻，再向頂峰前進。一旦遇到遊客求助，工作人員也能第一時間提供救援。

工作人員指出，便利店並不盈利，只為給遊客提供便利，「礦泉水2元一瓶，山下什麼價，這裡就什麼價」、「這個小店不賺錢，它就像一個能量加油站」。至於網友關心的「店老闆」，其實是該景區的員工，是一群20多歲的大男孩，個個經過專業培訓、具備攀岩技能。

由於店內可存放物品不多，每一兩天員工就要扛著水和食物跨過懸索橋，先爬上便利店，再用繩索把打包好的物品從地面拉上來進行補給。補給完畢，就在這片懸崖上待一整天，等待為經過的遊客服務。

員工表示，「吃飯喝水都好解決，最難的就是上廁所，因為爬下去很累，水不敢多喝。」臨近黃昏，送走最後一名攀岩遊客後，值班的「店老闆」還要在天黑之前把攀岩線路再巡視一遍，檢查結構架是否牢固、岩壁是否出現鬆動等，以保證第二天的攀岩安全。

據了解，石牛寨旅遊區是大陸國家級AAAA級景區，具有典型的丹霞地貌。目前景區處於開業狀態，但由於疫情便利店暫時關門。