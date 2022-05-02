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大陸 大陸焦點 特派現場

激戰1個小時！他釣獲「31.5公斤淺金色大魚」扛回家　超狂畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

湖南株洲一黃姓男子1日與朋友一同前往湘江釣魚時，釣獲一條巨型魚。最終，他花了近一小時，才把這條重達63斤（31.5公斤）的鳡魚拉上岸，並艱難扛回了家。事後，黃男表示，自己已經將魚帶回家宰殺煮了一部分，「已經吃了，不太好吃。」影片顯示，這條魚渾身散發著淡淡的淺金色。

據《極目新聞》報導，黃男表示，自己也是第一次釣起這麼大的魚，「我去年才開始跟朋友們一起釣魚，屬於一個新手。」黃男稱，自己是湖南株洲人，今年36歲。

1日晚上，黃男與朋友在湘江釣魚時，突然感覺「有魚上鉤」。隨後，與魚周旋時，黃男發現，自己釣到了一條大魚，「花了近1小時才把它拉上岸。」他說，這條魚是鳡魚，重達63斤。

▲▼ 男子在湘江釣獲31.5公斤大鱤魚。（圖／翻攝自影片）

▲男子在湘江釣獲31.5公斤大鱤魚。（圖／翻攝自影片）

黃男表示，釣上岸後，自己便將魚帶回家宰殺煮了一部分，「已經吃了，不太好吃。」目前，還有很多魚沒有吃完。

其實，網上不時有釣友發布自己在湘江釣到巨型鳡魚的影片。2月12日，就有長沙釣友在湘江內釣到一條58斤（29公斤）巨型鳡魚。資料顯示，鳡魚分布甚廣，大陸自北至南的平原地區各水系皆產此魚。湖北省野保中心專家表示，鳡魚確實可以長大到63斤。

網友看後驚呆稱，「這是把老祖宗給釣出來了」、「第一次見這麼大的魚！這真是江裡釣上來的？」、「釣魚佬的口水都流下來了」、「能吃一個月吧？哈哈！」、「怎麼不放生？釣到這麼大的魚的話最好放生，有靈性了」。

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