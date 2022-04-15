人妻遭尪家暴「打到心跳停止」　ICU撐5天面目全非亡！恐怖經歷曝

▲人妻被丈夫打到面目全非，ICU撐5天慘死。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽淮南黃姓人妻4月1日深夜在家中，被老公毆打致頭部重傷，被送進ICU搶救5天後不治身亡。黃女的姊姊黃麗（化名）淚訴，妹妹以前就有被老公家暴的經歷，曾想離婚，盼嚴懲妹夫殺人償命。

據《極目新聞》報導，4月15日上午，黃麗說，妹妹今年38歲，2014年嫁給淮南市田家庵區的黃軍（化名），兩人育有2個女兒，一個8歲，一個4歲。

4月1日上午10時許，黃麗接到警員的電話，說她妹妹正在當地一所醫院的ICU裡搶救，情況很危險。黃麗和家人趕到這家醫院發現，妹妹因頭部重傷，已經失去意識，正在ICU病房內搶救。因為疫情原因，黃麗和家人連妹妹的面也無法見上。通過醫生拍攝的影片，黃麗和家人看到，妹妹無助地躺在病床上，緊閉著雙眼，全身插滿了治療儀器，這讓他們無比心痛。在醫院病房外守護5天後，黃麗和家人得到一個不幸的消息，黃女在4月5日搶救無效身亡。

黃麗從醫生處得知，4月1日凌晨，妹妹在家中被丈夫毆打致心跳停止，趕到的醫護人員現場搶救了20多分鐘後才令其恢復心跳，隨後將她送至醫院ICU搶救，但妹妹一直未曾恢復過意識。發現事態嚴重，到場的醫護人員現場報了警，警員趕到現場制伏黃麗的妹夫。

一名辦案警員告訴黃麗，事發當晚，她妹妹和妹夫及其8歲的大女兒在家中，妹夫發現妹妹和異性聊天，雙方發生了衝突，妹夫對妹妹的頭部連擊數拳，導致妹妹重傷。

黃麗表示，妹妹和黃軍結婚後，黃軍一直沒有正經的工作，收入很不穩定，妹妹開了一家服裝店，靠著女裝店的收入養活自己和兩個女兒。兩個人在經濟上分別獨立，事發前一個多月，黃軍還因欠錢向妹妹借了3萬元（人民幣，下同。

黃麗控訴，「黃軍有些變態，兩三年前曾在我妹妹的鑰匙扣中安裝監聽器，還在妹妹的服裝店裡安裝了攝影機。」她稱，妹妹和黃軍結婚後時有爭吵，更曾被男方家暴，慘遭掐脖子等，妹妹曾向家人提出離婚的想法，在家人的勸解和黃軍的花言巧語下，雙方最終沒有離婚，現在看來，家人們真是後悔勸她不要離婚。

黃麗表示，她家兄妹6個，父親20多年前離世，她母親費盡心血將兄妹6個撫養成人。妹妹對家人很好，一家人感情也很好，「我妹妹是一個積極向上，很樂觀的一個人，一心想著掙錢，掙錢後買一個小房子，認識她的人都很認可她，」

黃麗表示，法醫將在4月15日對妹妹的死因進行法醫鑑定，目前受理案由是故意傷害致死。4月15日，淮南市婦聯一名工作人員表示，已經介入調查此事，正在向警方、社區等單位了解事情原因及經過，事件正在處理中，如有消息，會向社會公開發布。