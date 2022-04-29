長沙一棟舊式樓房午餐時間坍塌　巨大煙塵遮眼民眾倉皇逃竄

記者魏有德／綜合報導

湖南長沙醫學院後街的一棟舊式樓房今（29）日突然發生坍塌事故，事發當時為民眾及學生中午用餐時刻，轟然巨響及隨之揚起的巨大煙塵使得附近民眾倉皇逃竄。趕往現場的救援人員表示，目前仍持續進行救援行動，已有受困人員被救出，人員和傷亡情況仍不清楚。

▲湖南醫學院附近一棟6層樓房突然坍塌。（圖／翻攝北青報，下同）

《北青報》報導，一名醫學院學生表示，倒塌的樓在校外的民房，裡面還有幾家商戶，中午12點出頭，她下課後原本想到該樓一層的一家餐館吃麻辣燙，「因為附近有人去世擺了靈堂，所以沒去，剛進學校時就聽到一聲巨響，趕到現場就看到樓已經塌了，現場塵土飛揚。」

這名學生提到，「這棟樓裡有飯店和網吧（網咖），樓上可能還有人租住。現在已經有我們醫學院的救護車趕過去了，我們學校靠近這邊的北門已經關了。」

根據學生提供照片的顯示，樓房坍塌後廢土磚瓦堆到兩層樓高，側面未倒塌的樓房也有部分受損，從地圖應用軟體上傳的該樓照片可以發現，倒塌樓房共6層，一樓有一間麻辣燙店鋪、一家飲料店，二樓有一間餐廳，樓內還有旅館。

目擊者拍攝到的影片則顯示，樓房坍塌後，不少民眾讚周邊圍觀，甚至有民眾想要靠近察看有無受困人員，不過，當時樓體似乎仍處於不穩狀態，持續有零星崩塌現象及聲響傳出，也讓紹到驚嚇的民眾朝後方逃竄。