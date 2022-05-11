日媒：拜登訪日將宣布成立「印太經濟架構」　抗衡中國RCEP

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

中央社東京11日綜合外電報導

日媒報導，美國總統拜登將配合5月23日與日相岸田文雄會談，宣布成立新經濟組織「印太經濟架構」（IPEF），以對抗中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」 （RCEP）。

拜登（Joe Biden）預定5月20日至5月24日訪問韓國和日本，其中22日到24日停留在日本，規劃23日與岸田進行會談。

日本讀賣新聞報導，拜登去年10月在東亞峰會上提出「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）構想，目的是在前總統川普2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，謀求主導亞洲地區的經濟合作。

IPEF將由美國主導，參與國家包括日本、澳洲、印度、韓國與東南亞國家等。

相關人士透露，拜登訪日期間，擬於23日宣布成立IPEF。此外，也正研議陪同拜登出訪的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將與IPEF參與國召開部長級會議。

IPEF的目標在於制定促進數據流通的規定、讓貿易更加順暢、供應鏈合作、整備基礎建設、推動零碳排等。

不過報導指出，美國國內因擔憂CPTPP這類自由貿易協定可能造成失業問題，預料IPEF的目標將不會在降低關稅與開放市場，但這將對東南亞國家缺乏吸引力，加上與中國已有經濟上的連結，可能導致談判進展困難。