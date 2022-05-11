快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

▲北韓傳出國家級事件。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

外媒指出北韓首都平壤居民10日下午突然收到命令，所有人都必須留在室內，據傳北韓發生了「全國性問題」，因此平壤當局祭出全國封鎖，居民爭先恐後趕著回家。

總部設立於首爾、專門分享和分析北韓新聞與局勢的「NK News」報導，多名消息人士指出平壤民眾10日下午倉促收到命令，其中一名消息人士描述事件為「全國性封鎖」，其他消息來源則指是「全國性問題」，但實際情況尚不清楚。

命令一出後，所有在外的人民紛紛趕著回家，公車站大排長龍，其他沒搭公車的則選擇快步回家。消息指出平壤當局明確指示人民不得離開建築物，但並未說明緊急封鎖令何時解除。

報導據消息瞭解該項命令應為全國性命令，不過截至當地時間當天下午5點時，仍能看到北韓內陸地區有農民在耕田。

中國東北省份吉林和遼寧爆發COVID-19疫情後，平壤當局宣布關閉中朝邊境貿易，以防止疫情擴散至北韓境內，此舉與2020年疫情爆發之初，平壤當局採取的行動相同。關閉邊境數周後，北韓傳出不明的全國性問題。

事實上北韓政府上周也曾發布短暫的禁足令，但消息告訴「NK News」，當時封鎖是與嚴重的空汙問題有關，據指出是所謂的「黃沙」影響。黃沙又稱亞洲粉塵、黃塵，主因是蒙古高原草原退化後引起的沙塵暴。