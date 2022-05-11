來台南喝杯「墨水咖啡」　用五感體驗跟著葉老展覽館變身文學沙龍

文／瘋設計

一個總能把生活的美好用通俗的字眼讓人心領神會，出生在台南，台灣著名的文學家──葉石濤，長達60年的創作與第一部台灣文學史的撰寫，奠定了葉石濤在台灣文學的重要貢獻，人稱葉老的作品裡通俗又具深遠意義的文句，囊括了老中青三代且跨界（文學、藝術與文化）眾多粉絲。

▲「葉石濤文學紀念館」以五感體驗全新展陳榮獲國際大獎（圖／瘋設計Fundesign.tv提供，下同）



2012年，台南市政府特別將位於中西區的日治時期建築設立成為「葉石濤文學紀念館」展覽場館。更在去年底（2021）館慶時，由瘋設計團隊策展，將紀念館首次變身為文學沙龍重新開館，立即獲得具全球性指標設計獎項的 A’Design Award 大獎。

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▲以現代都市人所熟悉的捷運地圖，呈現葉老的小說中所提到的台南地景。



用五感體驗跟著葉老展覽館變身文學沙龍 一同進入台灣文學的黃金年代

曾去過「葉石濤文學紀念館」的參觀者表示，走進一樓映入眼簾的是煥然一新的開闊空間與沈穩又明亮大面積的色調配色，耳邊響起法國作曲家──德布西（Achille-Claude Debussy）的悠揚音樂，是葉老寫作時愛聽的音樂。葉老曾在一次訪談中提到，對德布西音樂的喜愛，認為那是一種印象派的不諧和音，如同日本的御神樂混合不諧和音的合音用法，使葉老聽到德布西的音樂時，總想起日本的御神樂。這是策展單位在展覽呈現上的第一個用心，直接讓入館參觀者在沒有察覺的情形下就進入到葉老的創作環境中。

▲可以品嘗的文學滋味「墨水咖啡」。



更試圖將文學與情感元素相結合，創造出適合現代使用的文學復合空間，通過五種感官（視覺、聽覺、味覺、嗅覺與觸覺）的展陳，將作家文字的情感氛圍帶入生活...

（完整文章請看瘋設計）

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