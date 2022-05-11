1人飾2角！買家賣家「被雙殺」　通緝犯大搞無本生意...坑20人

記者林悅／台南報導

劉姓詐欺通緝犯，先向善意賣家買「寶物」，在取得賣家匯款帳戶，再裝賣家轉賣「寶物」，讓善意的買家匯款到善意賣家帳戶，善意賣家收錢出貨轉給劉嫌變賣花用一空，但善意買家匯錢未收到貨品而向善意賣家提告詐欺，讓善意買賣雙方都受害，市警刑警大隊循線查獲劉嫌，查出至少20 人受害，全案擴大偵辦。

▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）



台南市刑大指出，網路詐騙防不勝防，台南市警刑大科技犯罪偵查隊，分析轄內民眾遭假網拍案件資料庫，經通知涉案金融帳戶嫌疑人到案後，發現金融帳戶所有人為正常網路賣家，研判遭他人以三方詐騙手法牽連，導致自身金融帳戶淪為警示帳戶。

經科技犯罪偵查隊分析，遭上述三方詐騙手法，而受牽連之善意第三人帳戶被害人超過20人，即報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦，進一步追查發現嫌犯透過LINE社群加入知名網路遊戲如天堂W、王國Kingdom及暗黑破壞神聊天室，再一人分飾假買家及假賣家兩種角色，其中假買家負責向正常網路賣家購買虛擬寶物，等取得賣家金融帳號後，再以虛偽販售價格低廉虛擬寶物之假賣家角色，誘騙民眾將交易款項轉入正常賣家之帳戶，最終買家轉帳後未收到虛擬寶物上當受騙報案，賣家正常出貨卻淪為警示帳戶，而真正的三方詐騙嫌犯，在收到虛擬寶物後即變現花用，導致一場詐騙，善意買賣雙方均受害。

案經專案小組鎖定35歲劉姓詐欺通緝犯涉有重嫌，於5月5日持搜索票及拘票，北上至桃園市大溪區查緝劉嫌到案，查扣手機4支、平板電腦1臺、筆記型電腦2臺、第二級毒品安非他命2.65克及毒品吸食器1組。清查遭其三方詐騙之善意第三人數超過20人，不法獲利新台幣15萬餘元，全案移送台南地檢署偵辦並辦理通緝歸案。

警方特別呼籲，網路購物最好透過拍賣平臺進行交易，對買賣雙方皆有保障，若為省下手續費進行場外交易，結果可能得不償失。如有遭相同手法詐騙，請聯繫科技犯罪偵查隊，電話06-6322030。