　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1人飾2角！買家賣家「被雙殺」　通緝犯大搞無本生意...坑20人

記者林悅／台南報導

劉姓詐欺通緝犯，先向善意賣家買「寶物」，在取得賣家匯款帳戶，再裝賣家轉賣「寶物」，讓善意的買家匯款到善意賣家帳戶，善意賣家收錢出貨轉給劉嫌變賣花用一空，但善意買家匯錢未收到貨品而向善意賣家提告詐欺，讓善意買賣雙方都受害，市警刑警大隊循線查獲劉嫌，查出至少20 人受害，全案擴大偵辦。

▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑大指出，網路詐騙防不勝防，台南市警刑大科技犯罪偵查隊，分析轄內民眾遭假網拍案件資料庫，經通知涉案金融帳戶嫌疑人到案後，發現金融帳戶所有人為正常網路賣家，研判遭他人以三方詐騙手法牽連，導致自身金融帳戶淪為警示帳戶。

▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經科技犯罪偵查隊分析，遭上述三方詐騙手法，而受牽連之善意第三人帳戶被害人超過20人，即報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦，進一步追查發現嫌犯透過LINE社群加入知名網路遊戲如天堂W、王國Kingdom及暗黑破壞神聊天室，再一人分飾假買家及假賣家兩種角色，其中假買家負責向正常網路賣家購買虛擬寶物，等取得賣家金融帳號後，再以虛偽販售價格低廉虛擬寶物之假賣家角色，誘騙民眾將交易款項轉入正常賣家之帳戶，最終買家轉帳後未收到虛擬寶物上當受騙報案，賣家正常出貨卻淪為警示帳戶，而真正的三方詐騙嫌犯，在收到虛擬寶物後即變現花用，導致一場詐騙，善意買賣雙方均受害。

▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經專案小組鎖定35歲劉姓詐欺通緝犯涉有重嫌，於5月5日持搜索票及拘票，北上至桃園市大溪區查緝劉嫌到案，查扣手機4支、平板電腦1臺、筆記型電腦2臺、第二級毒品安非他命2.65克及毒品吸食器1組。清查遭其三方詐騙之善意第三人數超過20人，不法獲利新台幣15萬餘元，全案移送台南地檢署偵辦並辦理通緝歸案。

▲台南市刑大科偵隊破獲三方買賣網路詐騙案，緝獲劉姓通緝犯，起獲毒品及吸食器，查出至少20人受害，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方特別呼籲，網路購物最好透過拍賣平臺進行交易，對買賣雙方皆有保障，若為省下手續費進行場外交易，結果可能得不償失。如有遭相同手法詐騙，請聯繫科技犯罪偵查隊，電話06-6322030。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
媽只幫3孩保防疫險！　Sandy確診沮喪「怎沒想到我」
快訊／新店14歲少年發燒吃藥後墜樓亡！　PCR結果出爐
「醫院這群人」一個接一個確診！　醫沮喪喊：天啊
快訊／高雄瞬間暴雨！路樹倒榻橫躺車道　汙水衝破人孔蓋
深田恭子連續15小時狂喝酒！　百億男友街頭大吼「分手吧」
23歲男北捷脫褲DIY！　上傳3分鐘擦槍片約砲
Netflix開鍘寄生用戶！　預計「這時間點」就要收費
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東吳幫組「奧創國際」吸金7.4億　主嫌死亡留遺書：對不起大家

罰站5小時、吹風機燙頭！狠母虐死1歲多女嬰二審判刑11年半

台中婦領160萬手拿電話不敢掛　發抖寫「兒... 綁架」字條求救

快訊／新店14歲少年發燒吃藥後墜10樓亡　PCR檢測結果出爐

登記結婚當天就約砲！渣男「再劈前女友、偷吃同事」判賠百萬

國防部中校偷A口罩國家隊1500片賺8千元　二審仍重判10年2月

快訊／高雄瞬間暴雨釀災！路樹倒榻橫躺車道　汙水衝破人孔蓋

1人飾2角！買家賣家「被雙殺」　通緝犯大搞無本生意...坑20人

他違規被攔謊報哥哥身分　警看「這裡少2顆」抓包通緝犯

台中炒房女拒繳千萬奢侈稅！暗中脫產還到處炫富　遭管收3個月

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

東吳幫組「奧創國際」吸金7.4億　主嫌死亡留遺書：對不起大家

罰站5小時、吹風機燙頭！狠母虐死1歲多女嬰二審判刑11年半

台中婦領160萬手拿電話不敢掛　發抖寫「兒... 綁架」字條求救

快訊／新店14歲少年發燒吃藥後墜10樓亡　PCR檢測結果出爐

登記結婚當天就約砲！渣男「再劈前女友、偷吃同事」判賠百萬

國防部中校偷A口罩國家隊1500片賺8千元　二審仍重判10年2月

快訊／高雄瞬間暴雨釀災！路樹倒榻橫躺車道　汙水衝破人孔蓋

1人飾2角！買家賣家「被雙殺」　通緝犯大搞無本生意...坑20人

他違規被攔謊報哥哥身分　警看「這裡少2顆」抓包通緝犯

台中炒房女拒繳千萬奢侈稅！暗中脫產還到處炫富　遭管收3個月

東吳幫組「奧創國際」吸金7.4億　主嫌死亡留遺書：對不起大家

公司每5分鐘抓拍人臉點名　居家上班員工嘆：連廁所都不敢上

美和科大女籃隊首成軍　勇奪全國大專聯賽公開女二級冠軍

限時3天！超商「3大咖啡飲品」優惠來了　30元爽喝特大美式

快訊／台灣受邀「全球新冠肺炎高峰會」　陳建仁代表與會

罰站5小時、吹風機燙頭！狠母虐死1歲多女嬰二審判刑11年半

極端天氣頻率大增！華航發布「台灣運輸業唯一」TCFD獨立報告書

台中婦領160萬手拿電話不敢掛　發抖寫「兒... 綁架」字條求救

確診人數暴增！國中會考備用試場「由每間5人↑8到20人」

年租2016萬→1320萬！逢甲300坪運動用品店養蚊1年　房東終降租

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝光！　傳千萬賞金通緝犯也在這

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

快訊／戴寧涉詐助理費518萬！檢求重刑24年

即／臥龍洞3吊屍命案結案　「無他殺嫌疑」

女教練偷吃店長：練深蹲只為坐對的人

快訊／國1南下麻豆段「車禍連發」　8車撞一團

男北捷末班車脫褲子DIY　3分鐘擦槍片上傳約砲

宣傳車擋總統車隊　警破窗強制驅離

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

年輕人聊天太吵　火爆大叔持刀單挑「3人濺血」

桃轎車拒檢撞警車　3男1女被逮捕

劉冠軍侵占國安密帳1.9億　2大藏寶箱出土金光閃閃

即／新店14歲少年10樓墜落！失去呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

醫護人員搶住醫院周邊　套房行情2年最高漲65%

醫護人員搶住醫院周邊　套房行情2年最高漲65%

疫情影響再＋1，2021年六都各大醫學中心成交行情，與2019年疫情前相比，套房房價全都上漲，其中，台南奇美醫院周邊漲幅最大，達到65%，居六都之冠。專家分析，小宅產品越趨熱門，且套房總價低，因此成為搶手產品。

台南市防疫計程車已招募24輛車備援

台南市防疫計程車已招募24輛車備援

通緝犯被攔謊報哥哥身分　少2顆痣穿幫

通緝犯被攔謊報哥哥身分　少2顆痣穿幫

男北捷末班車脫褲子DIY　3分鐘擦槍片上傳約砲

男北捷末班車脫褲子DIY　3分鐘擦槍片上傳約砲

台南市社政區政系統加強防疫關懷

台南市社政區政系統加強防疫關懷

關鍵字：

三方詐騙南警通緝犯遊戲網路善意賣家買家寶物影音台南

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝光！　傳千萬賞金通緝犯也在這

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

廖老大喊5科系沒用！他一查昆蟲系月薪哭了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面