宜蘭某身障機構爆群聚　8工作人員、31位院生染疫

▲宜蘭某身障機構驚爆39人確診，機構內已完成加強清消。（圖／讀者提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一家身障機構，驚爆39人群聚染疫，目前有工作人員8人及院生31人確診，疫情緊急，機構目前採取分樓層居隔管控，避免交叉感染，並請醫師做視訊診療，每天向家屬回報院生的健康狀況。

驚爆39人群聚染疫的宜蘭這家身障機構，10日下午聲明指出，5/2傍晚院生第一個有出現咳嗽症狀，工作人員給予做快篩呈現陽性，當晚由工作人員載至陽交大醫院做PCR檢測，院生回機構做就地隔離，5/3早上有通報相關主管機構，全院做清潔消毒，並用紫消燈消毒，工作人員及院生並全面做快篩，下午約15:30快篩全篩完有3位工作人員及4位住民呈現陽性，院生就地隔離避免與其他院生交互感染，並由陽性工作人員帶四位院生至員山榮民醫院作PCR，全院再做清消一次。

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5/3回報主管機構，5/4 PCR確診工作人員居家隔離，確診院生就地隔離並通知家屬，5/5因買不到快篩，所以請主管機關協調衛生局協助收集快篩，5/5下午17:00請消毒公司做全機構的清潔消毒，5/6到衛生局領取快篩後，全面做第二次的快篩。

快篩結果住民26位住民、工作人員5位呈現陽性，且回報相關主管機構，並請求衛生局協調醫療團隊進駐採檢PCR，5/7早上10:00員山榮民醫院醫療團隊至本家全面做PCR採檢，共做51人採檢。

5/8早上結果出來，共有院生26人，工作人員5人PCR陽性確診，所以本家有8位工作人員及31位院生PCR陽性確診，5/8通知所有家屬目前機構感染情形及因應作為。