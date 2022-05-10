8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

記者杜冠霖／台北報導

台北副市長黃珊珊日前表示，中央8日凌晨起宣布不再開立居家隔離通知書，舊案也比照辦理，所以將不會補發居隔書，而指揮官陳時中10日則回應，黃應該和衛生局請教怎麼做，若居隔者有證明需求、居隔事實就該開單，對此，北市衛生局表示，若民眾有請假、保險需求還是可以開，黃珊珊也補充，自己是說8號後，自主填報的人才會被開（居隔書）。

黃珊珊9日在北市防疫記者會表示，中央5月8日凌晨突然宣布不再開立居家隔離通知書，舊案比照辦理，所以不會補發居隔書，「中央突然發布新的命令，地方政府只能配合。」

對此媒體提問此事，陳時中在防疫記者會中回應，黃（副）市長可能要去請教一下北市衛生局怎麼做，有什麼困難跟中央反映，如果民眾有居隔事實、且有需要居隔證明，都應該要給他，不管是電子還是紙本，這都有相關規定。

對於居隔書新制，北市衛生局解釋，從8日開始，密切接觸者匡列僅針對同住家人、同寢室室友，民眾接到確診簡訊或是APP通知時，可以連結確診者個案自主回報系統，民眾把同住家人、室友資料填寫完成，上傳後系統可以自動回傳電子居隔書給民眾。

衛生局指出，職場、學校部分則改為不匡列、不開立居隔書為原則，實施當天與舊案共同適用，民眾如果有請假、保險需求，還是可以開給民眾。黃珊珊補充，自己的意思是，8號後自主填報的人才會被開（居隔單）。

▼台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

