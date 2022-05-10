嗆中央「對付我別比對病毒用心」　柯文哲：用網軍、名嘴治國遲早遭報應

記者袁茵／台北報導

台北市政府近日為公費快篩劑槓上指揮中心，但至今雙方說法仍然兜不攏。台北市長柯文哲10日直言，「對付柯文哲不要比對付病毒用心」，認為用網軍跟名嘴治國「遲早會遭到報應」；另外針對台北市議員簡舒培稱北市府在爭功諉過，柯文哲回應，自己覺得很厭煩，「花點力氣把國家問題解決。」

針對中央與北市為快篩試劑數字兜不攏，柯文哲10日於防疫記者會時，先嘆了一口氣後回應，「唉！我跟你講，都已經亂成這樣子了。」現在還是那句話，「對付柯文哲不要比對付病毒用心。」而柯文哲也做出過去代表看電視機的動作，直言「這晚上⋯我想說奇怪，應該討論怎麼解決問題，怎麼討論那些？我覺得很厭煩，你不覺得很厭煩嗎？」

關於簡舒培稱中央給台北市快篩劑數量第二名，柯文哲表示，北北基桃中，台北市人口數排第二名，按照人口給很正常，「這有什麼？」反正一開始的快篩是要給居家隔離者使用，與民眾要購買用來上班、上課的民間快篩不同，「我也不想講了，快篩是這樣，買不到是事實。」但他也認為開放緊急進口後，應該再過一週後就會有快篩，不過「用網軍跟名嘴治國，遲早會遭到報應。」

媒體追問，怎麼看簡舒培稱台北市政府在爭功諉過、說謊要吞針？柯文哲說，「有的人就不用再去回應了，正事不辦，每天在做什麼？花點力氣把國家問題解決。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）