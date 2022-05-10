下半年有望再推一波「國旅補助」　觀光局長曝最新規劃！

▲觀光局推出國旅券刺激市場，使用期限已截止。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

國旅券使用期限截止，交通部觀光局長張錫聰表示，會持續爭取國旅補助預算，並會在適當的時機推出補助，目前則是先將國旅券剩餘經費用於「特色團遊補助」，且本次旅行業者參與意願比國旅券還高，國旅券約1500家業者參與，特色團遊補助則有2400家業者參與。

張錫聰表示，交通部持續爭取預算，若有必要的話會再推出新的國旅補助計畫，目前先檢討上次的執行狀況，也希望業者能推出新的遊程，如因應疫情，改推戶外、小團體、運動、古道健行、國家綠到、自行車旅遊、生態地質、原民或客庄部落、小鎮旅遊等主題遊程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於下半年是否有望推動國旅補助，張錫聰表示，必須看爭取結果，還要檢視市場淡旺季，若暑假時防疫限制有所鬆綁，那大家旅遊意願自然提高，也就不需要另外補助吸引旅客。

▲交通部正在爭取預算，若有需要下半年有機會再推國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

針對衛福部長陳時中表示「7月有機會開國門」，張錫聰指出，這是觀光業界最期待的一件事，指揮中心年初有找觀光局及觀光業者討論，目前都在準備中，出入境旅遊資源草案也有送交指揮中心審核，希望能盡快使用這些計畫。

另外觀光局將國旅券剩餘經費用於特色團遊補助，旅行業者推出的遊程需包裝住宿、遊覽車、餐廳、觀光景點、遊樂園、觀光工廠等，沒有過夜的一日遊就不在補助範圍內，本次約有2400家業者參與，比國旅券的1500家還熱絡。