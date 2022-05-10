萬華這里長很會A！140萬關懷補助入口袋　員工也用一招狠加薪

▲里長涉嫌用卡拉OK等設備不實發票及里民活動場所租約向市府詐財140萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華區日祥里里長鍾駿，涉嫌利用租賃活動場所、社會局關懷補助名義，找廠商開立卡拉OK機、蒸飯箱等設備的不實發票，12年來向市府詐領補助140多萬元，鍾請來的孫姓女工作人員，則是找社區共謀，浮報輔導工時，多出的18萬多元都由孫女拿走，台北地檢署10日依貪汙等罪起訴鍾、孫以及2名廠商。

北檢起訴指出，台北市社會局有編列預算，補助社區關懷據點花費，鍾俊2017、2018年間，不知道去哪裡找來桌上型電腦、卡拉OK機、開飲機、雙門冰箱、蒸飯箱，佯稱是向2名姓陳的業者購買，藉此詐得7萬5千多元，其中8%退給廠商當作購買不實發票的對價。

2019年間，鍾駿在申請補助購買擴大機、液晶電視時，審核的萬華區公所發現器材照片與登記廠牌不同，覺得有異，多次前往日祥里社區關懷據點勘查，鍾才趕緊真的去3C賣場花錢買擴大機、液晶電視來核銷補助。

此外，檢察官指揮廉政署還查出，鍾駿自2007年1月至2019年6月底，每個月只花2萬1千元租用里辦公室，作為里民固定活動場所，卻刻意向台北市民政局虛報租金是3萬元，每月差額9000元，總計詐領135萬元。

而鍾雇用負責管理日祥里關懷據點的孫姓女子，明知關懷輔導員工時較少，卻依求輔導員浮報到每週工上限的40小時，藉此詐得社會局每月多付1萬4千元工資，累計詐領18萬2000元，都流入孫女口袋，協助詐騙工資的輔導員，因未得到好處，且坦承犯行，或緩起訴處分1年，須繳庫2萬元。