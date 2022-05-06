南投垃圾去化困難！縣府砸2000萬補助　買廚餘機每戶最高1萬

▲南投縣推出家用廚餘機補助優惠方案（下同）。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏焚化爐、垃圾大量堆置問題難解，縣政府因此籌措2千萬元，開辦家用「生物分解型」廚餘處理機補助，每戶最高補助1萬元，申請期間自5月9日起到11月30日止，以鼓勵民眾養成廚餘減量、回收的好習慣，更能為四口之家每日至少減少1公斤的廚餘垃圾量和惱人臭味，更不用每天追著垃圾車跑，一舉數得。

縣府於今天召開記者會，環保局除以生動的行動劇介紹廚餘機回收減量的種種好處，縣長林明溱及立委許淑華也出席共同呼籲縣民，把握有限的補助額度踴躍響應，以行動加入廚餘減量、環保愛地球的行列。

林明溱強調，南投縣目前每天垃圾量約250公噸，且因轄內無垃圾焚化設施，全數仰賴其他縣市代為處理，近年因其他縣市焚化廠逐步進行整頓作業，導致垃圾去化更不容易，因此今年編列經費，試辦補助民眾購買家用廚餘機處理廚餘、逐步推廣；透過廚餘機製作出來的「黑金」，可有效減少廚餘體積80%以上，並且可以用在家中盆栽的施作，也可以大幅減少垃圾量。

環保局長李易書表示，由垃圾採樣結果發現廚餘佔20%至30%，透過辦理家用廚餘機補助專案，至少可吸引2千戶以上的縣民加入有效回收再利用廚餘的行列；日月潭雲品飯店總經理張羽也到場共襄盛舉，指該飯店目前每日回收處理的廚餘量高達100公斤，除大量減少垃圾，連廚餘分解處理後的有機肥資材也成為房客體驗栽培多肉植物的最佳生態環保原料，真正做到循環利用、節能減碳。

縣府環保局提醒，只要設籍南投縣，購買廚餘機後檢附申請書、購買發票、戶口名簿、說明書、匯款帳號及使用照片等資料，郵寄提出申請，經審查通過後，補助以廚餘機價格5成為原則，每戶補助金額最高1萬元，補助名額有限，且僅限具生物分解功能機種；詳情可至環保局官網或粉絲專頁了解，或與環保局行政科聯繫（049-22425586、049-2237530分機1609簡小姐或1607蕭先生）。