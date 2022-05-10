快訊／國旅券加碼中獎名單一覽！「百萬現金」得主出爐

▲今日抽出國旅券加碼獎項，包括遊樂園年票或住宿券等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局辦理國旅券加碼抽獎活動，只要在期限內使用國旅券的民眾，就符合抽獎資格，獎項包括Gogoro、iPhone 13、Switch等，今日正式抽出得獎者，並將得獎名單公佈於國旅券官網上。主題樂園業者也提供現金百萬等獎項，得獎名單則會公佈於台灣好樂園網站。

觀光局長張錫聰表示，國旅券共抽出241萬份，共238萬份領取、173萬份使用，使用率72.64％，加上國旅券中獎者的同行者，有將近348萬人次使用國旅券消費。其中使用國旅券至觀光遊樂園消費者約52萬份，約帶動170萬人次消費、消費金額超過80幾億。

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為鼓勵民眾使用國旅券消費，只要在期限內用券，就可參與觀光局舉辦的加碼抽獎活動，觀光局今日辦理抽獎，獎項包括Gogoro、Fuji按摩椅、Dyson吸塵器及空氣清淨機、MacBook air、iPhone 13 256G、iPad 256G、Switch＋健身環大冒險、GoPro、Apple Watch 7、雙人Vila住宿券、鳴日號花東三日遊雙人套票、環島之星日月潭涵碧樓兩人小旅行。中獎名單將公布於官網。

另外觀光遊樂業者也提供多種獎項，包括百萬現金、樂園年票、小墾丁度假村住宿券、劍湖山度假大飯店貴賓套房住宿券等，其中百萬現金中獎者為李Ｏ穎，另有三名備取名單，後續將會聯絡得獎者，民眾也可到台灣好樂園網站查詢。

▲多家樂園推出五月優惠。（圖／花蓮遠雄海洋公園提供）

而觀光遊樂業為了歡慶五月溫馨月，也推出台灣好樂園媽媽溫馨月優惠活動，鼓勵遊客在五月時全家一起享樂園優惠。如小叮噹科學主題樂園啾愛媽咪門票76折優惠；杉林溪森林生態渡假園區5月14日前住宿只要$2199元起。

泰雅渡假村帶阿母入住宿享8折優惠；九族文化村官網下載優惠憑證，享門票83折；劍湖山世界女生購票只要350元；六福村主題樂園即日起至5月8日，母親節親子套票，門票999元約58折。

尖山埤江南渡假村孕媽咪及新手媽咪免門票；義大世界即日起至5月31日大人只要750元約83折；遠雄海洋公園5月22日前媽媽門票0元，讓媽媽在樂園裡徹底放鬆身心靈，享受最尊榮的禮遇。