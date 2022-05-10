「數位新冠健康證明」新增iPhone錢包+身分證字號！簡單操作曝光

▲ 申請數位新冠病毒健康證明，步驟一次看！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

壽險公會於10日宣布，同意「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書之替代文件，而數位證明也新增顯示身分證字號功能，另可加入iPhone錢包與「台灣社交距離」App，《ETtoday新聞雲》也實測申請懶人包，短短3分鐘內就可完成，快來下載吧！

準備個人證件：身分證字號、健保卡號、護照／戶口名簿戶號（2擇1），注意護照如果已過期，則無法往下操作。

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．申請步驟如下：

點選數位新冠病毒健康證明網站

本國國民→身分驗證，依序輸入個人資料→執行身分驗證



執行身分驗證｜可勾選2項

疫苗接種數位證明、檢驗結果數位證明→填入信箱（非必填），若有填寫會收到PDF檔。



疫苗接種數位證明｜PDF下載、超商列印

按下申請後→有兩種管道可取得

►若有填E-mail，會將PDF檔寄到信箱內，主旨「COVID-19數位證明申請-核發成功通知」



►取得3家超商QRCode列印碼（7-11／全家／萊爾富）→於期限內自行下載紙本

「疫苗接種數位證明」加入iPhone錢包與健康App

►打開手機拍照App→對著「數位新冠病毒健康證明」拍QRCode→加入「錢包」與「健康」App→「錢包」App就可查看個資、施打疫苗資訊和QRCode。

►另打開「健康」App→選擇「台灣」→可見施打疫苗詳細資訊→點選項目→就能觀看疫苗紀錄

「疫苗接種數位證明」加入台灣社交距離App

打開台灣社交距離App→按下疫苗接種數位證明→鏡頭拍QRcode／或「匯入疫苗接種數位證明」讀取→跳出疫苗接種紀錄