「數位新冠健康證明、北市疫苗護照」別搞錯了！申請懶人包一次看

▲民眾出入公共場所，未來可憑「健康證明」迅速進場。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（20）日本土增14例，但Omicron疫情持續狂燒，指揮中心公布，明日起出入酒店、夜店等12大場所，必須出示「接種2劑疫苗」且滿14天的接種紀錄。另外，「數位新冠病毒健康證明」也將在明日開放使用，而北市府力推的「疫苗護照」也將上線，《ETtoday新聞雲》也整理出懶人包，讓民眾快速申請健康證明。



►出入12場所新規，1月21日起需接種2劑COVID-19疫苗且滿14天的紀錄：

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「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所。

民眾可選擇3種出示方式：紙本疫苗接種卡、健保快易通、數位新冠病毒健康證明。

▲12大場所，應出示疫苗接種紀錄。（圖／指揮中心提供）



►中央開放「數位新冠病毒健康證明」

「數位新冠病毒健康證明」原本下載限持有效護照者，21日早上8時後，會以戶口名簿的戶號取代，民眾可以電腦或手機上網申辦。共計三大功能：所有在國內接種者皆可下載、符合歐盟規範的查驗程式，可驗證60國的證明、提供具實名制的APP作為證明載具。

一、確認身分：

國人：（1）身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號、（2） FIDO、（3）自然人憑證。

外來人口：（1）統一證號+健保卡號、（2）統一證號+入出境證號、（3）統一證號+護照號碼。

▲戶號取代護照號碼。（圖／指揮中心提供）



二、選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」

三、取得證明：

於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜碼至超商付費列印。

此次僅變更確認身分方式，方便未持有護照者下載。具有效護照民眾申辦數位證明時仍會產出護照號碼，未來不必為出國另行下載；不具有效護照民眾者護照號碼欄位顯示為「Not Issued」。

另外，「數位新冠病毒健康證明」查驗程式係網頁形式部分（網址請點），不需下載安裝，民眾也可在衛福部官網取得連結，該網頁不會保留受查驗者的個資，符合歐盟GDPR，使用步驟如下：

前往網站→同意隱私權聲明、允許取用相機權限→不退出查驗網頁且不中斷網路者，可續使用並維持最新功能，退出或中斷者可重新上網更新。

「查驗程式以顏色、圖示及文字顯示查驗結果」

綠色、打勾→通過

紅色、打叉→不通過

黃色、三角驚嘆號→待確認狀態（包括：接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等）不合規格的QR code則會出現解析錯誤的訊息。

驗證程式個人基本資料僅會顯示姓名及出生年月日，如需嚴格確認是否為本人持有，建議仍需搭配其它身分證件。由於我國已是歐盟數位新冠證明(EU-DCC)的成員，故本查驗程式也可查證持同樣規格由其它國家發行的疫苗、核酸檢驗數位證明，及部分有發行康復證明的國家。



▲查驗方式一圖秒懂。（圖／指揮中心提供）



►台北通推行「疫苗護照」

除了官方的「數位新冠病毒健康證明」，其實北市府推出的台北通，也將推出疫苗護照的功能，原本預計1月20日上線，申請步驟搶先看：

下載台北通App→點選疫苗證明→個資聲明→數位聲明→健康證明3種燈號顯示

綠色（1單號）、雙勾→已施打兩劑

黃色（2雙號）、單勾→已已打一劑

紅色（2雙號）、驚嘆號→尚未施打

不過台北疫苗護照尚未上線，柯文哲19日指出，第一步對業者要求會比對顧客要求高，例如開一間防疫旅館，必須要員工都符合疫苗護照綠色，這樣也方便市府檢查；而開餐廳則要求工作人員、外場服務人員符合疫苗護照綠色，「通常我們第一步是要求業者，而不是顧客，我們要提供一個安全的服務。」

▼台北通疫苗護照。（可點圖放大／北市府提供）