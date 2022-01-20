　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「數位新冠健康證明、北市疫苗護照」別搞錯了！申請懶人包一次看

▲▼ 美食街,百貨公司,人潮,新竹巨城（圖／記者劉維榛攝）

▲民眾出入公共場所，未來可憑「健康證明」迅速進場。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（20）日本土增14例，但Omicron疫情持續狂燒，指揮中心公布，明日起出入酒店、夜店等12大場所，必須出示「接種2劑疫苗」且滿14天的接種紀錄。另外，「數位新冠病毒健康證明」也將在明日開放使用，而北市府力推的「疫苗護照」也將上線，《ETtoday新聞雲》也整理出懶人包，讓民眾快速申請健康證明。

►出入12場所新規，1月21日起需接種2劑COVID-19疫苗且滿14天的紀錄：

[廣告]請繼續往下閱讀...

「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所。

民眾可選擇3種出示方式：紙本疫苗接種卡、健保快易通、數位新冠病毒健康證明。

▲▼1/21起至上述場所應出示疫苗接種紀錄。（圖／指揮中心提供）

▲12大場所，應出示疫苗接種紀錄。（圖／指揮中心提供）

►中央開放「數位新冠病毒健康證明

數位新冠病毒健康證明」原本下載限持有效護照者，21日早上8時後，會以戶口名簿的戶號取代，民眾可以電腦或手機上網申辦。共計三大功能：所有在國內接種者皆可下載、符合歐盟規範的查驗程式，可驗證60國的證明、提供具實名制的APP作為證明載具。

一、確認身分：

國人：（1）身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號、（2） FIDO、（3）自然人憑證。

外來人口：（1）統一證號+健保卡號、（2）統一證號+入出境證號、（3）統一證號+護照號碼。

▲▼數位疫苗證明申請驗證方式。（圖／指揮中心提供）

▲戶號取代護照號碼。（圖／指揮中心提供）

二、選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」

三、取得證明：

於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜碼至超商付費列印。

此次僅變更確認身分方式，方便未持有護照者下載。具有效護照民眾申辦數位證明時仍會產出護照號碼，未來不必為出國另行下載；不具有效護照民眾者護照號碼欄位顯示為「Not Issued」。

另外，「數位新冠病毒健康證明」查驗程式係網頁形式部分（網址請點），不需下載安裝，民眾也可在衛福部官網取得連結，該網頁不會保留受查驗者的個資，符合歐盟GDPR，使用步驟如下：

前往網站→同意隱私權聲明、允許取用相機權限→不退出查驗網頁且不中斷網路者，可續使用並維持最新功能，退出或中斷者可重新上網更新。

「查驗程式以顏色、圖示及文字顯示查驗結果」

　綠色、打勾→通過

　紅色、打叉→不通過

　黃色、三角驚嘆號→待確認狀態（包括：接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等）不合規格的QR code則會出現解析錯誤的訊息。

驗證程式個人基本資料僅會顯示姓名及出生年月日，如需嚴格確認是否為本人持有，建議仍需搭配其它身分證件。由於我國已是歐盟數位新冠證明(EU-DCC)的成員，故本查驗程式也可查證持同樣規格由其它國家發行的疫苗、核酸檢驗數位證明，及部分有發行康復證明的國家。

▲▼數位疫苗證明申請驗證方式。（圖／指揮中心提供）

▲▼數位疫苗證明申請驗證方式。（圖／指揮中心提供）

▲▼數位疫苗證明申請驗證方式。（圖／指揮中心提供）

▲查驗方式一圖秒懂。（圖／指揮中心提供）

►台北通推行「疫苗護照」

除了官方的「數位新冠病毒健康證明」，其實北市府推出的台北通，也將推出疫苗護照的功能，原本預計1月20日上線，申請步驟搶先看：

 下載台北通App→點選疫苗證明→個資聲明→數位聲明→健康證明3種燈號顯示

　綠色（1單號）、雙勾→已施打兩劑
　黃色（2雙號）、單勾→已已打一劑
　紅色（2雙號）、驚嘆號→尚未施打

不過台北疫苗護照尚未上線，柯文哲19日指出，第一步對業者要求會比對顧客要求高，例如開一間防疫旅館，必須要員工都符合疫苗護照綠色，這樣也方便市府檢查；而開餐廳則要求工作人員、外場服務人員符合疫苗護照綠色，「通常我們第一步是要求業者，而不是顧客，我們要提供一個安全的服務。」

▼台北通疫苗護照。（可點圖放大／北市府提供）

▲▼台北通疫苗護照。（圖／北市府提供）

▲▼台北通疫苗護照。（圖／北市府提供）

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
快訊／東吳大學擴大採檢！　兩天估篩檢5000人
高雄媽確診「匡列218人」！　從事職業別曝光
快訊／鳳梨被爆偷吃4寶媽！　女友發聲了
高雄+3染疫「全台都有也不奇怪」！　醫籲：有1現象去快篩
感染源都不明！　陳時中點「4傳播鏈」列調查重點
獨／高雄2消防員遭隔離！　全隊匡列採檢
快訊／北市足跡擴大！增大安、大同「2診所」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／疫情延燒　高雄港34號馬頭「人龍」篩檢畫面曝！

快訊／東吳城中校區擴大採檢　今明兩天估篩檢5000人

高雄媽確診「匡列218人」！無症狀接觸者眾多　從事職業別曝光

全台首座跨海「金門大橋」施工進度逾95%　最快今年8月通車

確診者竹縣親親農場停留1小時　足跡匡列15人PCR結果曝

清冠一號核准公費給付！　「4大類確診者」適用

高雄3口染疫「全台灣都有也不奇怪」！醫籲：有1現象可快篩

學測明登場！累計14名考生列為居隔與自主健康管理

高雄一家3口疑似感染源曝！排除北部史　父曾登兩艘船工作

新北桃竹高皆現感染源不明！陳時中清點「4傳播鏈」列調查重點

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

姐姐被調皮猴「爬頭當坐騎」　歐告救主燦笑狂盯：什麼？

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

快訊／疫情延燒　高雄港34號馬頭「人龍」篩檢畫面曝！

快訊／東吳城中校區擴大採檢　今明兩天估篩檢5000人

高雄媽確診「匡列218人」！無症狀接觸者眾多　從事職業別曝光

全台首座跨海「金門大橋」施工進度逾95%　最快今年8月通車

確診者竹縣親親農場停留1小時　足跡匡列15人PCR結果曝

清冠一號核准公費給付！　「4大類確診者」適用

高雄3口染疫「全台灣都有也不奇怪」！醫籲：有1現象可快篩

學測明登場！累計14名考生列為居隔與自主健康管理

高雄一家3口疑似感染源曝！排除北部史　父曾登兩艘船工作

新北桃竹高皆現感染源不明！陳時中清點「4傳播鏈」列調查重點

網路溫度計／疫苗搶打潮「拒打族」無感！　15大「說不」理由

快訊／疫情延燒　高雄港34號馬頭「人龍」篩檢畫面曝！

新婚半年詭淪染血碎屍！　她和老婆「慘遭肢解」整袋丟路邊

房貸族注意！市場若升息2碼　 總繳利息不只33萬

月薪6萬繳完房貸就吃土！他苦問「真有人月繳3萬？」　過來人笑了

雲林斗六燈會1／22登場！水岸園區有6米高主燈　萬盞燈籠高掛老街

COMPUTEX5月24登場　貿協說明會解析科技趨勢 獲科技巨擘支持

3天前錄製的嘉賓確診！《RM》全員PCR檢測　劉在錫、哈哈中斷錄影

金蘭Ｘ掌門春節禮盒爽辣新年　打貓「啤酒行李箱」走春超威

廢沙發奪命畫面曝！阿公載孫被擊落1死1傷　粗心男賠405萬免關

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

即／高雄一家3口確診「感染源釐清中」！

快訊／高雄一家3口確診！今增13例本土、境外24例

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

明起去12場所須出示接種紀錄

快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡Ct值僅11.5

高雄一家三口染疫！父親在高雄港工作、有北部足跡「2方向調查」

東北風狂炸雨彈！3縣市大雨特報

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

快訊／高雄足跡曝！水療館、好市多中華店入列

2關鍵有望清零　醫：說會大爆發的人！哥準備打臉你們

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

ØZI的「Ø」怎麼打？

小商人有「戶政系統照」　放話定罪將登青青上T霸

更多熱門

相關新聞

北市推疫苗護照　柯：要求餐飲業符合綠色

北市推疫苗護照　柯：要求餐飲業符合綠色

台北市長柯文哲過去不斷提及，希望透過台北通推行「疫苗護照」（疫苗通行證），並將於20日和中央開會討論介接問題。柯文哲19日提到，與中央討論後才能決定如何應用，不過對業者要求度會比顧客還要高，例如餐廳會要求工作人員符合綠色的疫苗護照，提供顧客安全的服務。

台北通怎麼管「再來想想看」　苗博雅：柯文哲強迫推銷已引發民怨

台北通怎麼管「再來想想看」　苗博雅：柯文哲強迫推銷已引發民怨

若中央同意　北市將在2區推疫苗通行證

若中央同意　北市將在2區推疫苗通行證

北市疫苗護照「綠黃紅」三燈號管制　擬本周四上路

北市疫苗護照「綠黃紅」三燈號管制　擬本周四上路

黃珊珊喊疫苗護照勢在必行　「搭配台北通可讓產業一定程度開放」

黃珊珊喊疫苗護照勢在必行　「搭配台北通可讓產業一定程度開放」

關鍵字：

數位新冠病毒健康證明疫苗通行證台北通

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

即／高雄一家3口確診「感染源釐清中」！

快訊／高雄一家3口確診！今增13例本土、境外24例

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

明起去12場所須出示接種紀錄

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

男藝人網紅都這樣約砲！「最偏好1類女孩」

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡Ct值僅11.5

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面