數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

▲「數位新冠病毒健康證明」國內也開放使用。（圖／記者陳嘉恩翻攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心公布今（21）上午8時起開放使用「數位新冠病毒健康證明」。其中，若民眾有出入酒吧、夜店等需求，須出示疫苗接種證明，而數位版便可協助業者查核。但要如何申請？稽核權限是否也擴及餐廳或電影院等場所？《ETtoday新聞雲》整理6大QA提供參考。

Q1「數位新冠病毒健康證明」是什麼？

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疫情影響導致出入境許多國家都需要完整接種疫苗證明，歐盟執委會去年12月宣布正式將台灣加入「歐盟數位新冠證明」系統，我指揮中心也開放國人下載「數位新冠病毒健康證明」。

「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國（統計至2021/12/22止）。另外，美國已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會（IATA）數位新冠證明也能互通，因此我國數位證明於國際旅行己不限上述的60國。

Q2為何要申請？怎麼申請？

中央流行疫情指揮中心公布，除了出國需求，自今日起，國內部分場域也啟用，民眾前往12種休閒娛樂場所，必須出示「完整接種2劑疫苗」且滿14天的接種紀錄。而疫苗紀錄就可使用「數位版」更為便利，以下為簡易版申請說明：

原本下載方式限「持有效護照者」，但現在可以戶口名簿的戶號取代，民眾在電腦或手機上網申辦「數位新冠病毒健康證明」時，進入網站後先確認身分，接著選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」，最後即可取得證明，提醒民眾要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。

詳細申請方式請點我

▲今起至上述場所應出示疫苗接種紀錄。（圖／指揮中心提供）

Q3國內哪些場所會使用到？

今起民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。

另外，針對醫院及住宿式長照機構等現行已有針對COVID-19疫苗接種情形進行規範之場域，指揮中心也請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄。沒完整接種疫苗違規進入會有相關裁處。

Q4餐廳或電影院未來也會要求出示疫苗證明？

陳時中說明，若個別餐廳要求不反對，但有聯合集體行為，或是要以公權力來使用，「我們不贊成。」

Q5確診康復者也必須有接種2劑疫苗證明？

指揮中心指揮官陳時中表示，「康復三個月都視為有抵抗力的，應該也是可以進入，因為同等都是有抵抗力的，不過恐怕人家會不太敢讓他進去。」

Q6未申請數位證明，可用其他方式代替？

指揮中心指出，依據世界衛生組織(WHO)規範，疫苗證明可採紙本或數位方式，檢驗陰性或康復證明亦可做為健康證明，數位證明僅是方式之一，民眾有多元方式可提供各場所查驗。

因此，接種紀錄同樣可使用「紙本疫苗接種卡」、「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

▲出入酒店等12大場所須出示疫苗接種證明。（示意圖／記者張一中攝）