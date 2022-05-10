▲行政院長蘇貞昌10日召開會議。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌10日上午召開擴大防疫會議，針對近來各地出現如快篩劑等防疫物資不足的現象，要求指揮中心持續與地方政府溝通合作，對於供應給居隔者和確診者的公費、免費快篩劑，持續依地方政府需求數量提供，並依地方政府的需求約定到貨時間、地點及數量，中央地方一起合作，把防疫做好，讓全民早日恢復正常生活。

行政院發言人羅秉成表示，院長蘇貞昌10日上午8點召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗接種情形、防疫保單議題及國內醫療資源整備情形等議題進行討論。

指揮中心報告時指出，除美洲、非洲疫情略有回升外，全球疫情持續趨緩，惟各國可能因檢測量縮減而低估病例數，國際傳播風險仍大；國內疫情部分，本土病例數持續增加，預估五月下旬將達高峰，而目前本土病例當中，無症狀、輕症比例為99.76%。此外，境外移入部分雖有下降，惟仍具風險。

指揮中心提到，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為85.3%、第二劑為80.49%、第三劑為61.71%，其中12-17歲青少年第一劑接種率為88.8%、第二劑為80.7%；有關兒童接種作業部分，目前已由教育部進行意願蒐集與調查，而各地方政府校園集中接種作業已陸續於5月2日起進行接種，也安排／指定合約醫療院所提供接種服務，有部分縣市（如新竹市、台中市、台南市）則視校園集中接種排程情形再開放至醫療院所接種。

而針對近來的防疫保單爭議，金管會表示，感謝衛福部協助調整數位健康證明格式增加身分證號欄位，以作為相關證明文件，金管會將與業者持續溝通，並詳細說明以降低各界疑慮。

蘇貞昌表示，有關民眾就防疫保單的相關權益，感謝金管會態度堅定，對於相關爭議處理明快，請權責機關就相關官方證明文件之形式與效力，依職權解釋並妥適對外界溝通說明。

蘇貞昌表示，國內病例數目前雖然仍持續成長，但在指揮中心、各地方政府以及全國民眾的持續努力下，國內病例數並未以持續性的指數增長；請指揮中心持續針對國內病例數增加的趨勢，針對各項管理模式進行模擬，並與各部會實際盤點各項可能情形的調整規劃，也請各部會從各自的角度預做準備，必要時即能進行滾動式調整，並清楚與民眾說明相關調整措施。

蘇貞昌指出，有關醫療物資及資源的整備，請沈榮津副院長與指揮中心持續向國外增購並縮短到貨時間，也請指揮中心持續與地方政府溝通合作，對於供應給居隔者和確診者的公費、免費快篩劑，持續依地方政府需求數量提供，並依地方政府的需求約定到貨時間、地點及數量。無論是確診者的照護、物資的供給，或是疫苗的接種，中央地方一起合作，把防疫做好，讓全民早日恢復正常生活。