北市女遭家暴「報案時狂咳不止」　受理女警深夜喉嚨痛確診

▲女警受理保護令申請，民眾狂咳最後女警身體不適確診。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情嚴峻，北市屢傳警員確診，北市截至目前累計確診警力達429人，各分局確診警力數達307人，北市其餘單位則為122人，其中派出所、偵查隊直接在第一線面對民眾，也不知道民眾是否染疫，就有一名女警因受理民眾報案，但沒想到與染疫民眾接觸，進而造成自己染疫。

北市確診人數日漸攀升，第一線的執勤警員確診人數也達429人，光各分局統計人數就達307人，也傳出有多名警員因執行勤務時，與染疫民眾接觸，最後造成自己也連帶遭殃，被通知染疫確診。

據悉，北市1名32歲的女警，在日前於派出所值班，在處理民眾申請保護令的案件，卻發現報案民眾有咳嗽的現象，事後該名受理報案的女警在值班，在深夜就寢時，出現喉嚨痛的症狀。

女警值班結束後有2天休假日，在家中身體不適的狀況仍未緩解，立刻前往醫院進行PCR檢測，並通知派出所所長，所長獲悉後，延長女警休假，要求女警在家休養，健保快易通也顯示女警PCR結果為陽性確診。

警方立刻調閱當天與女警一同上班的勤務表，並通知所有與女警一起上班相關人員進行快篩，最後同時段執行勤務的同仁快篩結果均為陰性，也立刻針對駐地進行相關清消。