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反對桃療、桃醫合併　林為洲批衛福部無視精神病人照顧

▲林為洲10日召開記者會，反對桃園療養院合併桃園醫院。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

▲林為洲10日召開記者會，反對桃園療養院合併桃園醫院。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

記者蘇晏男／台北報導

針對桃園療養院合併桃園醫院，國民黨立委林為洲今（10日）召開記者會表達反對，他表示，兩間醫院要合併，連合併計畫書都沒有，就逕自開會要合併，忽視員工、病人權益，不尊重精神衛生醫療專業；此外，精神專科醫院降級為桃醫精神部門，由院長掌管相關預算編列，恐嚴重排擠精神照護預算，亦影響精神照顧品質。

林為洲指出，桃園療養院是隸屬於衛生福利部的公立精神科專科教學醫院，具備1111床各種功能的精神科病床，是桃竹苗照顧精神醫療網的核心醫院，但衛福部3月15日突發一紙公文即成立「桃園醫院與桃園療養院合併工作小組」，並於3月25日召開會議，計畫於四個月內完成合併，引發桃療員工反彈。

對於衛福部說桃療合併桃園醫院後不會裁員，員工既有福利不受影響，林為洲表示，日前多次人事會議內容表明，桃療現任主管將改為非主管職，嚴重影響主管權益，此外，精神專科醫院降級為桃醫精神部門，由院長掌管相關預算編列，恐嚴重排擠精神照護預算，亦影響精神照顧品質。

林為洲說，兩週前剛完成《精神衛生法》初審送出委員會，在逐條審查中，他聽到衛福部聲稱建構社會安全網，提出院版條文目的就是為了讓精神病友及其家屬得到相對應得照顧，然另一方面卻又倒行逆施將因人設事，將桃療併入桃醫，漠視員工權益、無視病人照顧，「我沒辦法接受衛福部、醫福會這樣的做法！」

林為洲表示，他排審《精神衛生法》就是希望能盡快將此法三讀通過，讓精神病友及其家屬得到更好的照顧及社會支持，桃園療養院是非常重要的精神照顧醫院，對於桃竹苗地區的病友來說，是非常重要的存在。

林為洲強調，兩間醫院要合併，連合併計畫書都沒有，就逕自開會要合併，忽視員工、病人權益，不尊重精神衛生醫療專業，因此，他反對桃園療養院與桃園醫院合併。

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