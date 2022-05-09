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動物藥商拿3.9億快篩標案　林為洲：不查沒事！一查出大事

▲▼國民黨立法院黨團9日下午召開「動物檢測藥品批發，也來搶快篩財？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「動物檢測藥品批發，也來搶快篩財？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立法院黨團9日指出，在衛福部公布專案緊急進口快篩試劑10家廠商當中，又找到一家疑似「高登2.0」的弘朗生物科技，資本額僅有330萬元，卻承接衛福部400萬劑、採購金額3.8億元的快篩試劑。國民黨立委林為洲表示，「不查沒事，一查出大事！」

林為洲指出，今天他與總召曾銘宗、書記長 萬美玲委員，共同召開記者會，針對弘朗生技公司得標提出質疑，首先，其資本額只有330萬，為何可以拿下400萬劑 3.8億元的標案？再者， 弘朗生物科技有限公司登記地址是屏東的透天厝，並且該公司在蝦皮販售的是鴿子、鸚鵡等鳥類的快篩試劑，試問，主打動物快篩試劑的公司，資本額僅330萬，怎麼有財力拿3.8億元的標案？

林為洲說，歸根究底，還是衛福部未做好快篩試劑的超前部署，導致現在快篩試劑有大量需求時，急就章的找廠商，是不是只要公司名稱是 #生技公司 就核准

他抨擊，都不用預先查核公司營運與經營情況，就讓高登、弘朗；一個前身是小吃部、一個主打動物快篩的公司，拿下好幾億的標案，難道政府不用負責任的把關嗎；在野黨做好在野黨監督的責任，陳時中沒時間一一審查公司，國民黨幫查核，衛福部必須向國人說清楚、講明白。

最後，林為洲說，這件事情，國民黨團會繼續追下去，追到衛福部願意向國人說明真相為止。

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快篩動物藥商林為洲

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