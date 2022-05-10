輕症患者居家照護　南投醫院提供不間斷洗腎服務

▲南投醫院為確診及居隔腎友提供不間斷的血液透析服務。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

每日新冠肺炎確診數仍在增加，居家隔離人數也逐日攀升，中央疫情指揮中心日前宣布確診但無症狀或輕症的血液透析病人，可居家照護，並由地方政府衛生局安排醫療院所進行透析；為不讓確診者或被匡列者面臨無法洗腎的窘境，衛福部南投醫院詳加規劃、落實分流分區，協助血液透析患者能夠安全順利地接受洗腎療程。

南投醫院醫務秘書、腎臟科主任莊宗芳主任指出，目前台灣有長期洗腎需求的患者超過9萬，盛行率約千分之4，而血液透析需每週3次、每次4小時，如此高回診頻率的醫療服務，在疫情下對病人、家屬與工作人員來說，都是相當大的壓力，但洗腎要長期且規律進行，否則嚴重恐危及生命。

南投醫院表示，該院是傳染病應變醫院，擔起南投縣防疫第一線，洗腎室團隊在感染科主任廖嘉宏及感控室的督導與動線規劃下，分流分區，落實清消及感染管制，為居家隔離及居家照護的患者提供不中斷的洗腎服務，也讓一般常規接受血液透析的患者能夠安心地持續來院接受洗腎。

南投醫院院長洪弘昌表示，目前洗腎室團隊於隔離病房內為患者進行血液透析，不過由於需求數持續增加，院方也規劃出特定時段與空間，專責協助確診或居家隔離者血液透析，照顧南投縣有需求的透析病人。