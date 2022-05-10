棉花糖女孩扮楊貴妃還原度100％　立足文化街區用自信美擊退酸民

記者魏有德／綜合報導

長安十二時辰街區以盛唐文化為背景，成為當地觀光旅遊的新名片，不僅帶動周邊經濟提升，也讓不少素人擁有一夕晉升網紅的舞台。體重破百公斤的28歲棉花糖女孩王宇，在文化街區扮演還原度100％的楊貴妃，雖然每天需工作9小時，但她詮釋的楊貴妃妝容儀態成功獲得遊客肯定，也讓自己嚐到爆紅的滋味。

▲棉花糖女孩王宇在長安十二時辰文化街區扮演還原度極高的楊貴妃。（圖／翻攝微博楊貴肥本妃）

《環球網》報導，近日，西安唐文化街區十二時辰亮相後，高度還原的唐朝場景讓很多人前去打卡。隨之受到關注的還有街區內楊貴妃的扮演者王宇，28歲的她之前因為生病吃藥讓體重不受控制，為此也遭受過一些異樣的眼光。

▲遊客與王宇扮演的楊貴妃合照。（圖／翻攝微博楊貴肥本妃）

從媒體拍攝的影片中可以發現，王宇扮演的唐貴妃在接區內穿梭，吸引不少遊客駐足拍照，她也主動鑽研唐代人平時生活所做的風雅之事，包括煎茶、唐果子等表演，她透露，「表演前化妝加盤頭需要3至4小時，由於唐代人對美的追求很極致，額頭上的花鈿需要一筆一筆親自畫上。」

▲王宇在表演前，妝髮需要花上3至4小時。（圖／翻攝微博楊貴肥本妃）

王宇投入表演事業後，也在個人社群以「楊貴肥」為名創立帳號，對於不少酸民留言訕笑，王宇表示，之前看到評論都會躲在家裡哭，只能把自己在任何狀態下打扮得特別美特別漂亮，保持善良和樂觀的心態。

王宇強調，當她穿上漢服的時候，有種發自內心的愉悅感，所做的事情被人認可，可能是世上最美妙的事情，「人應該要保持樂觀向上的心態，自信的人總是最美的。」