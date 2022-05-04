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網紅開箱「指尖快篩」竟是違法試劑！賣出超過23萬組

▲▼快篩實名制 民眾排隊等待購買 排隊一小時後買到的民眾 藥局張貼今日售完公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾對快篩試劑的需求大幅提升。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

由於疫情升溫，國內民眾對快篩試劑的需求大幅提升，先前有網紅開箱一款「指尖血快篩」，航業調查處台中調查站卻發現，該款快篩試劑沒有經過核可，擅自加入沒有核准的內容物，再透過網路團購販售，目前有超過23萬組流入市面，全案正在擴大偵辦當中。

法務部調查局執行「強化防疫專案精進計畫」，台中調查站執行計畫時發現，有2家廠商眼見疫情嚴重，國人對快篩試劑的需求量增高，因此研發了需要專業醫療人員操作、抽靜脈血檢測新冠病毒的快篩試劑，再送請衛福部時藥署核准緊急授權專案製造。

不過，廠商卻擅自加入採血針、仿單等沒有經過核可的物品，再透過經銷商，以網路團購、一般通路的模式販售，甚至還有網紅開箱測試，以「居家快篩，眉頭一皺就完成」的口號宣傳，每盒價格為150元至600元不等，讓民眾誤認為該款快篩試劑能合法使用，因此自行在家抽血採檢。

▼調查局發現，有廠商生產需要專業醫療人員操作、抽靜脈血檢測新冠病毒的快篩試劑，卻擅自加入採血針、仿單等沒有核可的物品，再透過經銷商、網路販售。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

調查局後續搜索，查扣了未經核准的採指尖血新冠肺炎抗體快篩試劑，成品共2萬9,782劑、快篩試劑卡殼半成品109萬1,600劑。調查局還發現，有一家業者申報委託合法醫療器材廠代工生產這款試劑，私下卻購買自動切條壓卡機等機具，再以鐵皮屋掩護生產、製造。

調查局透過帳冊追查，發現這款非法試劑已賣給90多間下游業者，目前有超過23萬劑在市面上流通。因此，調查局呼籲，食藥署只有核可家用抗原快篩試劑，至於抗體檢測、抗體快篩等試劑，要由專業醫事人員操作、判斷，並沒有核准家用。

由於快篩試劑屬於第三級醫療器材，沒有經過核可製造或輸入，恐違反《醫療器材管理法》第62條的刑責，就算快篩試劑已獲得核准，也不能在網路上販售，否則會違反《醫療器材管理法》第70條，被主管機關開罰。

衛福部4月13日依照《傳染病防治法》第54條第1項，對快篩試劑進行徵用，若有業者趁機囤積、哄抬價格，調查局將依照《傳染病防治法》第61條積極偵辦，以保障國人健康。

 

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