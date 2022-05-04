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社會 社會焦點 保障人權

「2瓶啤酒不會超標」自信一吹GG了　累犯照片將上網...秒變網紅

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名郭姓男子（38歲）1日凌晨喝了2瓶啤酒後，自恃酒量很好騎機車回家，卻因機車沒裝後視鏡被員警攔下，警方見他身上有酒氣，對他進行酒測，郭男一開始還信心十足，結果酒測值剛好是超標的0.27毫克，郭男當場耍賴，要求員警改成拒測，但被拒絕，原來郭男去年才因酒駕被捕，這次再被抓，恐怕將會被公布姓名、相片，讓他後悔莫及。

▲▼湖內酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭姓男子接受酒測，酒測值剛好超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼湖內酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭姓男子（右）因機車沒後視鏡被警方攔下 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內警分局茄萣分駐所所長邱善明、警員黃凰瑜1日深夜巡邏時，在茄萣區仁愛路進學路口時，發現郭男騎著機車，但機車上沒有後視鏡，於是將他攔下盤查，郭男下車後身上散發著微微酒味，員警對他施以酒測，酒測值剛好是超標的0.27毫克。

郭男見酒測值超標，一度要求要改成拒測，並拒絕簽收罰單，還質疑酒測器是不是不準？但都被員警拒絕，依法將他帶回偵辦，訊後依公共危險罪嫌送辦。

郭男向警方供稱，被逮之前在友人家打麻將話家常，席間喝了2瓶啤酒助興，聚會結束後，想說自己酒量好，2瓶啤酒應該不會超標，才心存僥倖騎機車回家。

警方發現，郭男在去年就曾酒駕被逮，這次再犯可能還得面臨被公路主管機關公布姓名、照片與違法事實的命運。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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