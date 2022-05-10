全教產批新北「把老師當超人」　籲教部調整九宮格作法、放寬防疫假

▲全教產批新北政府把老師當超人，呼籲教部調整九宮格作法，放寬防疫假認定。（圖／全教產提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土疫情快速蔓延，教育部上週六（7日）公布新的防疫停課標準採確診學生座位九宮格匡列法，引發各界批評。全教產今更指控，新北市昨公布防疫假新規定竟指「教師風險較低，暫不放寬請防疫假」，簡直把老師當超人、枉顧教師人權，呼籲教育部立即調整九宮格匡列作法、新北市府放寬師生防疫假認定。

教育部新公布防疫停課標準，國、高中班上有確診者不再全班停課，改匡列確診者周圍九宮格實施防疫假。全教產今天表示，學生下課、午休、體育課等時段均會移動，九宮格範圍內學生未必風險最高，此匡列法的確不切實際，將產生大量漏網之魚，是「腦殘政策」。

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全教產進一步指出，昨天接獲新北市會員指出，新北市防疫假新規定QA一覽表竟列出：「教師風險較低，暫不放寬請防疫假。」，全教產批評，包括衛福部及地方政府向來認為教師風險較低，而出現「學生有公費流感疫苗、老師沒有」、「快打站醫事人員有事先打疫苗、同屬快打站工作人員的老師沒有」等異象，如今又出現「教師風險較低，暫不放寬請防疫假」規定。

全教產表示，根據新北市基層老師反應，「教師也是高風險群」，此規定讓教師感覺沒有人權，「難道政府以為老師是超人，不會被傳染？」，更何況老師每天在第一線與學生面對面互動，老師染疫風險低究竟有何根據，且確診學生及其九宮格範圍內同學坐在最前排，老師也在密切接觸範圍中，遑論老師還有當面個別指導的風險。

全教產指出，當大量學生連署反「九宮格停課制」，教育部昨即回應調整為「非屬於確診者班級座位『九宮格』學生，但仍與確診者有密切接觸者，家長有相關疑慮，可因防疫目的為子女請假，由學校依個案認定並給予防疫假，不納入出缺勤紀錄，不扣學業成績評量。」呼籲教育部重視教師權益，立即調整九宮格匡列作法，同步放寬師生防疫假認定。