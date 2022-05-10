快訊／驚！侯友宜曝新北醫療量能只贏金門　居家照護高達6.6萬人

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土個案及48例境外移入。新北市長侯友宜15時召開防疫記者會，他說明，今16,906人採檢陽性，居家照護執行中66,003人，居家隔離列管數14,170人。

▲新北疫情記者會0510。（圖／新北市府提供，下同）

由於新北400萬人口全國最多，關於醫療量能是否能守住，侯友宜表示，按照人口和病床的比例，新北市醫療量能全國倒數第二，只贏金門，「我們是全國醫療量能不足倒數第二」，希望在防疫上，能做好分級分流。

侯友宜表示，新北早在1個月前率先啟動居家照護，並規畫全國最大集中檢疫中心，新北市正在浪頭上，速度要比中央快。

中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土個案及48例境外移入(43例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增12例死亡。

指揮中心表示，今日新增之50,780例本土病例，為24,799例男性、25,964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為新北市(16,906例)，台北市(10,283例)，桃園市(7,006例)，台中市(3,346例)，高雄市(2,552例)，台南市(1,774例)，基隆市(1,734例)，宜蘭縣(1,279例)，新竹縣(933例)，花蓮縣(759例)，彰化縣(736例)，屏東縣(680例)，新竹市(658例)，雲林縣(620例)，苗栗縣(523例)，南投縣(307例)，台東縣(222例)，嘉義縣(216例)，嘉義市(138例)，澎湖縣(64例)，金門縣(43例)，連江縣(1例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。