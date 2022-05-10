LIVE／全台破5萬本土！新北+16906　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土個案及48例境外移入（43例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增12例死亡。新北市長侯友宜15時召開防疫記者會，說明防疫最新進度。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

教育部停課新制上路，國中、高中只匡列確診「九宮格」學生放3天防疫假，引發各界批評。對此，侯友宜今指出，難保證不會走動，九宮格實務上難達成，新北完全授權學校，該停課就停課。

侯友宜表示，新北市完全授權給學校，在整個有確診個案一啟動，就以班級甚至這個班級之間還有哪些班級有相互之間的活動，做好從嚴的來這個判斷，只要學校認為該停課，都授權停課。

侯友宜說，會以確診個案在移動的過程當中，是否增加高風險來做為判斷的依據，教育部的九宮格只不過參考用，最重要還是以實際的學生在班級所受到的影響，做為停課標準，所以只要停課就改線上教學，這完全不會影響同學的學習。

指揮中心表示，今日個案分布為新北市(16,906例)，臺北市(10,283例)，桃園市(7,006例)，臺中市(3,346例)，高雄市(2,552例)，臺南市(1,774例)，基隆市(1,734例)，宜蘭縣(1,279例)，新竹縣(933例)，花蓮縣(759例)，彰化縣(736例)，屏東縣(680例)，新竹市(658例)，雲林縣(620例)，苗栗縣(523例)，南投縣(307例)，臺東縣(222例)，嘉義縣(216例)，嘉義市(138例)，澎湖縣(64例)，金門縣(43例)，連江縣(1例)，相關疫情調查持續進行中。

另外，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。