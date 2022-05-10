罔腰懷孕有望成真！　印度外科醫拚「移植子宮」全球首例

▲罔腰和許多變性女性的懷孕夢想有望成真。（左圖／「罔腰（江甜菲）」臉書／右圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

變性網紅「罔腰」（江甜菲），去年自稱人體試驗引來假懷孕風波，甚至遭依《社維法》送辦，雖然最終裁定不罰，但生理男性以及變性女性是否能懷孕的問題，又再次成為討論熱點。日前一名印度外科醫師就表示，計畫對變性女性進行高風險的子宮移植手術，讓對象能夠成功受孕，若成功的話將是全球第一例。

綜合《鏡報》、《每日郵報》報導，用以移植的子宮將取自大體捐贈，或是從另一名決定變性為男性的女性身上摘除後，進行轉移程序，移植到生理男性或變性女性的體內，這項手術先前從未正式成功過。

印度外科醫師考希克（Narendra Kaushik）將可能成為這項創舉的第一人，他在新德里設有一間外科診所，他說明子宮移植的願景，「每個變性女性都想盡可能地成為一個真正的生理女性，包括成為一名母親。達成這個願望的方法就是進行子宮移植，就像腎臟或其他器官移植一樣。」

考希克指出這已是未來趨勢，雖然人們不能預言何時會發生，但大家都知道成真的日子不遠了，「我們有我們的計劃，而且團隊對此非常、非常樂觀。」

子宮移植將花費數千英鎊，而且至今仍被視為是一項實驗性的項目。目前全球僅有一例知名的接受子宮移植手術的變性女性，但移植手術結束後幾個月，她就因併發症過世。

不過即使成功移植子宮，因為無法連接女性輸卵管，因此無法自然懷孕，目前認為的可行方式是透過體外受精後植入胚胎。此外，還有男性骨盆普遍窄於女性的問題，生產時沒有足夠的空間讓嬰兒通過，因此將只能透過剖腹生產。