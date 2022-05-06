印度熱浪造成「小麥歉收」　俄烏還在戰爭加劇供應困境

▲俄烏戰爭導致全球小麥供應吃緊，少數能夠替代供應的印度，又因為熱浪歉收。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

印度、巴基斯坦以往5、6月才會進入夏季熱浪季節，今年提前從3月就發生熱浪，導致全球小麥供應第三大國印度歉收，美國小麥期貨價格5日盤中還因此大漲2.7%，同一時間兩個小麥的重要供應國俄羅斯和烏克蘭還在交戰當中，更加劇了全球小麥供應的困境。

根據CNN報導，印度的旁遮普省被稱為是「印度的麵包籃」，省農業主任辛赫（Gurvinder Singh）表示， 4月溫度平均上升多達攝氏7度，造成小麥歉收，由於這波熱浪，4月平均每公頃小麥田減少了超過500公斤收成。

印度糧食部先前預估，本季小麥產量預估可達1.11億噸，但4日下修為1.05億噸，低於去年的1.096億噸，原因是印度今年3月氣溫，創下歷年同期新高。

根據《彭博社》報導，伊利諾大學農業經濟學家厄爾文（Scott Irwin）指出，俄羅斯的入侵扼殺了烏克蘭的大部分出口，烏克蘭是小麥、玉米和葵花籽油等主食的重要供應國，全球穀物貿易已被顛覆，全球能夠取代烏克蘭與俄羅斯的小麥供應國不多，印度是其中之一。

《彭博社》報導也指出，印度高層正在討論限制小麥出口，近期已對總理莫迪（Narendra Modi）提出相關建議，只等莫迪最後決策

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