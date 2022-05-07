新冠已奪1500萬命！WHO：死亡率被嚴重低估　這國病歿數佔全球1／3

▲印度的新冠疫情曾在去年5月達到峰值，當時的印度宛若人間煉獄，墳場每天都有燒不完的屍體要處理。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）統計顯示，自新冠疫情在2019年底爆發以來，全球已有近1500萬人因染疫，或是醫療系統崩潰、無法及時獲得救治而死。這一數據除了比正常死亡數多出13%外，也明顯比官方公佈的死亡數高出2倍多，其中疫情最嚴重的印度，死亡人數更佔了全球的三分之一。

據BBC報導，美國霍普金斯大學公佈的最新統計顯示，目前全球因新冠而死的人數已近625萬，不過WHO認為，不少國家嚴重低估了境內的新冠死亡數，估計全球在疫情中喪命的人數高達1500萬，比官方預估的540萬高出2倍之多。

WHO也特別點名印度，聲稱印度至少有470萬人死於新冠肺炎，比印度官方公佈的死亡數多了10倍，幾乎佔全球死亡人數的三分之一。自大流行爆發以來，印度因為檢測不足，加上各國計算死亡病例的方式存在差異，因此當地的疫情數字一直存在爭議。

此前，印度政府曾對WHO的估計提出質疑，聲稱WHO的數據分析方法「並不適用於印度這樣的人口大國，僅適用於人口規模較小的國家」，不過其他的計算方法也對印度的死亡規模得出了類似的數據，讓印度無可奈何。

WHO指出，新冠疫情已為全球帶來了「超額死亡」，讓近2年的死亡人數比往年的正常死亡數多出了13%。不過，WHO強調，他們所公佈的死亡人數不全是新冠疫情所直接導致，因為有部分死者是在疫情爆發後，因為無法前往醫院接受治療，才不幸病故。