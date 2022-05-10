桃園5／11起2採檢站開設長幼綠色通道　提供「桃園模式三合一」服務

▲市長鄭文燦表示，桃園自11日起2採檢站，開設長幼綠色通道。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市9日新增6,358例本土個案，市長鄭文燦於疫情說明會表示，為提升社區採檢站效率與功能，衛生局規劃新方案「桃園模式3合1服務」，於桃園區中路(上午)和中壢區龍岡(下午)2處採檢站，提供75歲以上長者、3歲以下幼兒綠色通道、優先處理方案，即可PCR採檢、醫生看診、拿藥「3合1」一次到位，於5月11日正式實施。

至於特殊個案部分也將採取彈性作法，適用此優先通道。此外，長幼綠色通道的掛號費及部分負擔，皆免收取費用。鄭市長指出，目前桃園PCR採檢已規劃14家醫院、23家診所及復興區衛生所，另有7處社區採檢站，其中桃園巨蛋採檢站為快篩陽性專用綠色通道，其餘6處則開放一般民眾採檢。

針對中低收入戶、獨居老人、街友公費快篩部分，鄭市長說明，將由社會局街友外展服務中心、14處家庭服務中心，由個案管理員針對需求，免費提供居家快篩試劑，協助弱勢群體落實防疫、受到照顧。

又，目前桃園PCR採檢已規劃14家醫院、23家診所及復興區衛生所，另有7處社區採檢站，其中桃園巨蛋採檢站為快篩陽性專用綠色通道，其餘6處則開放一般民眾採檢。自1月至今，桃園社區採檢站累積採檢達32萬3,206人，昨日單日採檢5,723人，本週平均每日採檢量約5千至6千人，略有下降趨勢。