台中兒童疫苗打莫德納僅25%同意　榮總兒科權威說話了

▲台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中6至11歲兒童疫苗將於5月11日開打，這兩天開始回收意願書，但根據市府統計，回收的2萬多份意願書中，僅有25%的家長同意讓小孩施打莫德納。眼見打氣低迷，台中市長盧秀燕今日召開防疫記者會，特別邀請台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥到場，說明疫苗效果與副作用，陳彥伯強調，疫情來勢洶洶，不論莫德納或BNT疫苗均有效、副作用少、可提供保護力，施打後有7成機率可預防重症，且效果持續半年以上，建議有機會就先打。

陳伯彥指出，清明節過後，全國兒童確診案例急速增加，兒童一確診就可能出現高燒、嘔吐及喉嚨痛等類似感冒症狀，且會有吃不下、活動力變差與脫水等症狀，目前在台中榮總收治的兒童，治療後約2至3天就會好轉，恢復活力，很快就可回家繼續居家隔離照護，但確診兒童通常都是受到家長傳染或學校同學互相傳染，若家長受到感染，即可能造成照護上的困擾，因此提醒大家仍應持續落實防疫措施。

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▲台中兒童疫苗同意僅25%,，榮總兒科權威說話了。（圖／資料照片）



至於很多家長關心兒童確診後重症機率多少? 陳伯彥提到，部分10歲以上兒童發燒就會有過敏氣喘現象，家長便擔心會有併發症，如病毒性肺炎或自發性細菌感染；另外，部分5歲以下兒童發生熱性痙攣的比例較高，兒童確診治療並無特效藥，若重症會使用「瑞德西韋」，評估可以的話就會使用「清冠一號」緩解症狀，其餘的就如同感冒般治療處理，給予退燒止痛，復原機率相當高，月餘以來，就台中榮總而言，並沒有發生重症病例。

針對家長關心究竟要不要讓兒童施打疫苗? 陳伯彥表示，疫情來勢洶洶，經研究比較，兒童與青少年施打疫苗後的效果與副作用其實都差不多，兒童副作用甚至更輕微，且經證實，無論BNT或莫德納都有7成機率可預防重症，且效果持續半年以上，兒童施打疫苗若出現副作用，大多在3天內即快速緩解，目前疫情嚴峻，建議不要再等。